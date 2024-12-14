Нарвский мост не заминирован. Силы обороны: мы уделяем пристальное внимание инфраструктуре

Командир инженерного отделения штаба дивизии подполковник Айнар Афанасьев в разговоре с журналистом издания Maaleht подчеркнул, что в мирное время ни один мост в стране, включая мост в Нарве, не может быть заминирован. „Во-первых, этого не позволяет закон, во-вторых, это было бы неразумно, потому что мы никогда не знаем, как минирование может быть использовано против нас, — сказал он, заверив, что все важные в военном отношении мосты, дороги и железнодорожные узлы включены в планы. — Какие именно, не могу сказать, но на самых важных мостах и виадуках предусмотрены специальные камеры или ниши. В случае необходимости, заложив в них взрывчатку, мост можно будет быстро и эффективно разрушить“.