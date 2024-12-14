Новости Эстонии
14.12.2024, 17:01

Нарвский мост не заминирован. Силы обороны: мы уделяем пристальное внимание инфраструктуре

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В проходящем через центр Тарту мосту Мира (Rahu sild) имеются камеры, которые в случае необходимости могут быть использованы для того, чтобы заложить в них взрывчатку.
В проходящем через центр Тарту мосту Мира (Rahu sild) имеются камеры, которые в случае необходимости могут быть использованы для того, чтобы заложить в них взрывчатку.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Силы обороны Эстонии опровергают слухи о том, что, опасаясь возможного наступления противника, уже заминировали имеющие важное стратегическое значение мосты и виадуки и что для их взрыва достаточно нажать кнопку. И все же планы обороны составлены с учетом того, что инфраструктура может быть разрушена.

Командир инженерного отделения штаба дивизии подполковник Айнар Афанасьев в разговоре с журналистом издания Maaleht подчеркнул, что в мирное время ни один мост в стране, включая мост в Нарве, не может быть заминирован. „Во-первых, этого не позволяет закон, во-вторых, это было бы неразумно, потому что мы никогда не знаем, как минирование может быть использовано против нас, — сказал он, заверив, что все важные в военном отношении мосты, дороги и железнодорожные узлы включены в планы. — Какие именно, не могу сказать, но на самых важных мостах и виадуках предусмотрены специальные камеры или ниши. В случае необходимости, заложив в них взрывчатку, мост можно будет быстро и эффективно разрушить“.

Железная дорога — относительно слабое место

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