„Это было заказное нападение на правительство Эстонии по заказу правительства России“. Все подробности громкого дела о разбитых машинах министра и главреда RusDelfi

8 декабря прошлого года около восьми часов утра жена министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, войдя в квартиру, сказала, что в их машине разбиты все боковые стекла. Это был очень напряженный день, она опаздывала на конференцию. Но теперь Ляэнеметсам пришлось сказать дочери, что „машина сломалась“, и вызвать полицию.

Министр внутренних дел сразу понял, что это не обычное хулиганство. Все стекла были педантично разбиты, но из машины ничего не пропало. Что именно стало поводом для случившегося, он, однако, не знал. В тот же или на следующий день (Ляэнеметс точно не помнит) представители Полиции безопасности (КаПо) сообщили министру, что к этому, вероятно, причастны российские спецслужбы. „Это было заказное нападение на правительство Эстонии по заказу правительства России“, — говорит сейчас Ляэнеметс.

В тот же день после обеда находившемуся на работе главному редактору RusDelfi Андрею Шумакову позвонила жена и взволнованно сообщила, что ночью были разбиты четыре стекла их машины. Шумаков поспешил домой.

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