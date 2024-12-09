„Это было заказное нападение на правительство Эстонии по заказу правительства России“. Все подробности громкого дела о разбитых машинах министра и главреда RusDelfi(3)
К порче личных автомобилей министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса и главного редактора RusDelfi Андрея Шумакова причастна российская военная разведка (ГРУ). Организатором преступления стал скандально известный пророссийский пропагандист Аллан Хантсом — ему помогала группа бандитов и бывший полицейский. Преступники планировали совершить еще несколько нападений.
8 декабря прошлого года около восьми часов утра жена министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, войдя в квартиру, сказала, что в их машине разбиты все боковые стекла. Это был очень напряженный день, она опаздывала на конференцию. Но теперь Ляэнеметсам пришлось сказать дочери, что „машина сломалась“, и вызвать полицию.
Министр внутренних дел сразу понял, что это не обычное хулиганство. Все стекла были педантично разбиты, но из машины ничего не пропало. Что именно стало поводом для случившегося, он, однако, не знал. В тот же или на следующий день (Ляэнеметс точно не помнит) представители Полиции безопасности (КаПо) сообщили министру, что к этому, вероятно, причастны российские спецслужбы. „Это было заказное нападение на правительство Эстонии по заказу правительства России“, — говорит сейчас Ляэнеметс.