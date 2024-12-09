Мы стали беднее? Продажи товаров с истекающим сроком годности за год удвоились

„В этом году мы в два раза увеличили площадь нашего склада и к весне планируем открыть два новых магазина, для которых ищем помещения в Таллинне и в других городах. Мы провели исследование, и его результаты показали, что и на Северо-Востоке Эстонии, и в Пярну люди с нетерпением ждут открытия магазинов, предлагающих товары, у которых срок „лучше до“ уже наступил или приближается, и сейчас мы ищем для них подходящие помещения“, — добавил Ламп.

Sumena.ee – основанный молодыми предпринимателями первый в Эстонии интернет-магазин товаров, у которых срок „лучше до“ уже наступил или приближается, – в этом году уже спас от утилизации миллион единиц товара, что в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и планирует открытие новых магазинов.

„Значительная часть поступающих к нам товаров расходятся всего за несколько дней, и ничто не задерживается на складе дольше двух-трёх недель. До сих пор нам не приходилось самостоятельно утилизировать какие-либо продукты. Спрос очень высок, и основным узким местом является доступность товаров — у импортёров и магазинов всегда есть что-то непроданное, но многие готовы скорее уничтожить товар, чем допустить его продажу по более низкой цене“, — поделился Ламп.

„Предприниматели буквально выбрасывают деньги в мусорные контейнеры, и правда в том, что полная реализация до последней единицы позволила бы магазинам снизить цены на товары, предлагаемые по обычным ценам“, – добавил Ламп.

„Поэтому мы привозим некоторые товары и из других стран, хотя были бы рады брать нереализованные остатки только в Эстонии. На данный момент в нас уже более 50 местных поставщиков, большинство из которых являются импортёрами, но мы также постоянно ведём переговоры и с торговыми сетями“, — сказал основатель Sumena.

Sumena основали два молодых предпринимателя с „зелёным“ менталитетом, Йоозеп Кальюла и Оливер Себастьян Ламп. У предприятия кроме интернет-магазина есть ещё два представительства – в Тарту и в Таллинне.

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