Мы стали беднее? Продажи товаров с истекающим сроком годности за год удвоились(9)
По словам основателя Sumena Оливера Себастьяна Лампа, экономический спад и рост цен вынудили людей искать более дешёвые товары. „Если за первые девять месяцев прошлого года было спасено более 500 000 единиц продуктовых товаров, большая часть которых в противном случае была бы отправлена на утилизацию, то в этом году мы спасли уже миллион единиц товара. Например в октябре – 150 000 единиц, и это рекордный показатель за всё время нашей деятельности“, – сказал Ламп.
„В этом году мы в два раза увеличили площадь нашего склада и к весне планируем открыть два новых магазина, для которых ищем помещения в Таллинне и в других городах. Мы провели исследование, и его результаты показали, что и на Северо-Востоке Эстонии, и в Пярну люди с нетерпением ждут открытия магазинов, предлагающих товары, у которых срок „лучше до“ уже наступил или приближается, и сейчас мы ищем для них подходящие помещения“, — добавил Ламп.
„Значительная часть поступающих к нам товаров расходятся всего за несколько дней, и ничто не задерживается на складе дольше двух-трёх недель. До сих пор нам не приходилось самостоятельно утилизировать какие-либо продукты. Спрос очень высок, и основным узким местом является доступность товаров — у импортёров и магазинов всегда есть что-то непроданное, но многие готовы скорее уничтожить товар, чем допустить его продажу по более низкой цене“, — поделился Ламп.
„Предприниматели буквально выбрасывают деньги в мусорные контейнеры, и правда в том, что полная реализация до последней единицы позволила бы магазинам снизить цены на товары, предлагаемые по обычным ценам“, – добавил Ламп.
„Поэтому мы привозим некоторые товары и из других стран, хотя были бы рады брать нереализованные остатки только в Эстонии. На данный момент в нас уже более 50 местных поставщиков, большинство из которых являются импортёрами, но мы также постоянно ведём переговоры и с торговыми сетями“, — сказал основатель Sumena.
Sumena основали два молодых предпринимателя с „зелёным“ менталитетом, Йоозеп Кальюла и Оливер Себастьян Ламп. У предприятия кроме интернет-магазина есть ещё два представительства – в Тарту и в Таллинне.