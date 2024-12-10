Новости Эстонии
10.12.2024, 08:10

Политические игры и недоверие к государству. Почему большинство местных самоуправлений Эстонии не подписали соглашение об образовании?

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Министр образования и науки Кристина Каллас
Министр образования и науки Кристина Каллас
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Когда министр образования и науки Кристина Каллас в июне в интервью Delfi заявила, что уйдет в отставку, если не будет подписано соглашение в области образования, оппозиция стала работать над тем, чтобы так и случилось.

„В политике принято, что в таком случае многие прикладывают большие усилия, чтобы это произошло. Это было высказывание как бы немного зеленого политика“, — говорит входящий в правление Союза эстонских городов и волостей (ELVL) член одной из партий правящей коалиции, по словам которого министр совершила большую ошибку, пообещав уйти в отставку.

Хотя позже Каллас взяла обратно свое обещание, но было уже слишком поздно. Заголовок обрел самостоятельную жизнь и начал влиять на успешность подписания соглашения в сфере образования. „Для нас это хорошо — использовать такой заголовок“, — сказал Delfi работник по связям с общественностью одной из оппозиционных партий.

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