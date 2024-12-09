Выясняем, почему почти все кредиты привязаны к 6-месячной ставке Euribor(4)
Большинство жилищных кредитов в Эстонии привязаны к шестимесячному Euribor, а наиболее популярным графиком платежей является аннуитетный график. Какие же еще варианты возможны и когда их стоит предпочесть?
„Привязка к шестимесячному Euribor и аннуитетный график позволяют заемщику сохранить ежемесячные платежи на более низком уровне и создать несколько больший буфер на случай изменения процентных ставок, что также влияет на размер выплат по кредиту“, - объяснила руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен.
На самом деле люди могут самостоятельно выбрать, к ставке Euribor на какой именно срок будет привязан их кредит. Однако, по словам Хакиайнен, большинство кредитов все же привязаны к шестимесячному Euribor. „Есть возможность привязать банковский кредит, например, к трехмесячному Euribor, но это встречается довольно редко“, - отметила Хакиайнен. Привязка кредита к трехмесячному Euribor означает, что изменения ставки будут ощущаться быстрее, и человек начнет платить больше или меньше с меньшей задержкой. „В случае шестимесячного Euribor банк учитывает изменения дважды в год, и влияние на кредитные платежи оказывается с запозданием. При повышении Euribor это является преимуществом, поскольку человек не сразу станет платить больше, но вот при снижении ставки ситуация может быть обратной“, - добавила Хакиайнен.
Хотя Euribor рассчитывается также, например, на один или двенадцать месяцев, в Эстонии для выдачи кредитов такие варианты обычно не используют. „Трех- и шестимесячные ставки Euribor в этом отношении наиболее оптимальны, поскольку обеспечивают достаточно стабильности и гибкости как для заемщика, так и для банка“, - отметила Марина Хакиайнен. За ставкой Euribor можно следить, например, здесь.
Аннуитетный график
По словам Хакиайнен, большинство клиентов банка выбирают для кредитов аннуитетный график. В таком случае сначала человек равными платежами погашает банковские проценты, а затем собственно кредит. В результате в течение каждого платежного периода меняется, какая часть платежа по кредиту является основной частью, а какая – выплатами по процентам, которые с течением времени уменьшаются. При этом, если кредит привязан к ставке Euribor и она повышается, процентная часть увеличивается, а основная часть уменьшается.
„В случае аннуитетного графика ежемесячный платеж ниже, чем, например, в случае графика с фиксированной основной частью, но общая сумма кредита оказывается больше. Обычно люди чаще задумываются о размере ежемесячного платежа, чем о конечной сумме задолженности, – пояснила Хакиайнен. – Аннуитетный график помогает сделать ежемесячный платеж доступнее“.
График с фиксированной основной частью
В случае графика с фиксированной основной частью, как следует из названия, основная часть ежемесячного платежа остается неизменной, а к ней добавляется часть процентов. Процентная часть уменьшается с каждым платежом, поскольку она рассчитывается от остатка основной части. Это означает, что с каждым месяцем сумма общего платежа уменьшается.
По словам Хакиайнен, клиенты редко используют оплату равными основными частями: „В целом, этот вариант в основном используют люди, обладающие более глубокими знаниями в финансовых вопросах и бухгалтерском учете и способные оценить, насколько можно уменьшить сумму кредита, выплачивая его равными основными частями“. По ее словам, первые 15 лет выплаты кредита по такому графику наиболее сложны, поскольку начальные платежи оказываются выше.
Буллет-график
Хакиайнен сказала, что буллет-график является менее распространенным вариантом. В таком случае банк Citadele предоставляет кредит на более короткий срок, чем тот, на который составлен график. Например, кредит выдается на 15 лет, но срок погашения кредита при этом оформлен на 30 лет. „Это означает, что ежемесячный платеж ниже, как и в случае 30-летнего графиком, но через 15 лет человек должен выплатить всю оставшуюся часть, то есть сразу весьма значительную сумму“. Хакиайнен отметила, что такой график банк предлагает в том случае, если возраст заявителя достаточно велик и ему сложнее получить кредит иным образом: „Такой вариант дает человеку возможность реализовать свои планы и оптимизировать выплаты, если у него достаточно активов“. Впрочем, последний платеж по графику не может составлять более 30% от общей суммы кредита.