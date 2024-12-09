Выясняем, почему почти все кредиты привязаны к 6-месячной ставке Euribor

„Привязка к шестимесячному Euribor и аннуитетный график позволяют заемщику сохранить ежемесячные платежи на более низком уровне и создать несколько больший буфер на случай изменения процентных ставок, что также влияет на размер выплат по кредиту“, - объяснила руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен.

На самом деле люди могут самостоятельно выбрать, к ставке Euribor на какой именно срок будет привязан их кредит. Однако, по словам Хакиайнен, большинство кредитов все же привязаны к шестимесячному Euribor. „Есть возможность привязать банковский кредит, например, к трехмесячному Euribor, но это встречается довольно редко“, - отметила Хакиайнен. Привязка кредита к трехмесячному Euribor означает, что изменения ставки будут ощущаться быстрее, и человек начнет платить больше или меньше с меньшей задержкой. „В случае шестимесячного Euribor банк учитывает изменения дважды в год, и влияние на кредитные платежи оказывается с запозданием. При повышении Euribor это является преимуществом, поскольку человек не сразу станет платить больше, но вот при снижении ставки ситуация может быть обратной“, - добавила Хакиайнен.

Хотя Euribor рассчитывается также, например, на один или двенадцать месяцев, в Эстонии для выдачи кредитов такие варианты обычно не используют. „Трех- и шестимесячные ставки Euribor в этом отношении наиболее оптимальны, поскольку обеспечивают достаточно стабильности и гибкости как для заемщика, так и для банка“, - отметила Марина Хакиайнен. За ставкой Euribor можно следить, например, здесь.

Аннуитетный график