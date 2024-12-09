Битва за три миллиона пассажиров. Чиновники: Таллиннский автовокзал надо передвинуть на 1,5 километра

В рабочую группу, занимающуюся поиском нового места для автовокзала, входят чиновники министерств, представители столичных властей и железнодорожной компании. Никто из тех, кто занимается автобусными перевозками, в нее не вошел. Предполагается, что автовокзал должен переехать в район Юлемисте и стать частью пассажирского терминала Rail Baltica.

Компания Mootor Grupp, управляющая автовокзалом на улице Ластекоду, особое внимание уделяет потребностям пассажиров. Поведенный по заказу фирмы Kantar Emor опрос показал, что 90% людей, пользующихся Таллиннским автовокзалом, довольны его нынешним расположением, что вполне объяснимо, ведь автовокзал расположен недалеко от центра города. Те 10%, которые остались недовольны, хотели бы, чтобы автовокзал находился еще ближе к центру. Входящее в Mootor Grupp предприятие Lux Express, опираясь на это мнение, предложило Таллинну подумать о том, чтобы найти для автовокзала новое место в центре столицы. Таллинн с этим не согласился. Но и переносить автовокзал на 1,5 км в сторону на Юлемисте, считает Mootor Grupp, не самая разумная идея, учитывая мнение пассажиров.