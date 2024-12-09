09.12.2024, 14:24
Битва за три миллиона пассажиров. Чиновники: Таллиннский автовокзал надо передвинуть на 1,5 километра(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
В Министерстве регионального развития и сельского хозяйства создана рабочая группа, которая подыскивает новое место для Таллиннского автовокзала. Компания Mootor Grupp, управляющая автовокзалом на улице Ластекоду и занимающая доминирующее положение на рынке междугородних перевозок, никуда переезжать не хочет.
В рабочую группу, занимающуюся поиском нового места для автовокзала, входят чиновники министерств, представители столичных властей и железнодорожной компании. Никто из тех, кто занимается автобусными перевозками, в нее не вошел. Предполагается, что автовокзал должен переехать в район Юлемисте и стать частью пассажирского терминала Rail Baltica.
Уже подписаны?