ТАСС: Башар Асад с семьей приехал в Москву. Россия предоставила им убежище

Об этом же со ссылкой на источник в Кремле сообщили РИА Новости и „Интерфакс“, передает „Медуза“. По их данным, российские власти предоставили убежище Асаду и его семье, „исходя из соображений гуманитарного характера“.

„Российские официальные лица находятся в контакте с лидерами вооруженной сирийской оппозиции, которые гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии. Надеемся на продолжение политического диалога во имя интересов сирийского народа и развития двусторонних отношений между Россией и Сирией“, — процитировало РИА Новости заявление своего источника.

Ранее о том, где находился Асад, не сообщалось. МИД России днем 8 декабря заявил, что бывший президент Сирии после переговоров „с рядом участников сирийского конфликта“ решил покинуть свой пост и поручил „мирно передать власть“. Сирийские источники агентства Reuters утром 8 декабря сообщали, что Асад „с высокой вероятностью“ мог погибнуть в авиакатастрофе.

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