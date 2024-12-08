ТАСС: Башар Асад с семьей приехал в Москву. Россия предоставила им убежище
Бывший президент Сирии Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, сообщил ТАСС источник в Кремле. По его словам, Россия предоставила им убежище.
Об этом же со ссылкой на источник в Кремле сообщили РИА Новости и „Интерфакс“, передает „Медуза“. По их данным, российские власти предоставили убежище Асаду и его семье, „исходя из соображений гуманитарного характера“.
„Российские официальные лица находятся в контакте с лидерами вооруженной сирийской оппозиции, которые гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии. Надеемся на продолжение политического диалога во имя интересов сирийского народа и развития двусторонних отношений между Россией и Сирией“, — процитировало РИА Новости заявление своего источника.
Ранее о том, где находился Асад, не сообщалось. МИД России днем 8 декабря заявил, что бывший президент Сирии после переговоров „с рядом участников сирийского конфликта“ решил покинуть свой пост и поручил „мирно передать власть“. Сирийские источники агентства Reuters утром 8 декабря сообщали, что Асад „с высокой вероятностью“ мог погибнуть в авиакатастрофе.