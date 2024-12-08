08.12.2024, 11:36
СМИ: Башар Асад с высокой вероятностью погиб в авиакатастрофе(6)
ФОТО: | REUTERS
Два сирийских источника сообщили агентству Reuters 8 декабря, что высока вероятность того, что президент Сирии Башар Асад погиб в авиакатастрофе.
Согласно данным Flightradar24, самолет Ил-76 авиакомпании Syrian Air вылетел из Дамаска в 1:55 UTC (4:55 по сирийскому времени), передает „Медуза“. Самолет направился в сторону прибрежных районов, где расположены российские авиа- и морская базы. В 2:32 UTC борт резко развернулся и начал снижаться. В 2:39 самолет пропал с радаров, в это время он находился на высоте 500 метров.
„Он исчез с радаров, возможно, отключился транспондер, но я считаю, что более вероятным стало то, что самолет сбили“, — сказал Reuters один из источников.