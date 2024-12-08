СМИ: Башар Асад с высокой вероятностью погиб в авиакатастрофе

Согласно данным Flightradar24, самолет Ил-76 авиакомпании Syrian Air вылетел из Дамаска в 1:55 UTC (4:55 по сирийскому времени), передает „Медуза“. Самолет направился в сторону прибрежных районов, где расположены российские авиа- и морская базы. В 2:32 UTC борт резко развернулся и начал снижаться. В 2:39 самолет пропал с радаров, в это время он находился на высоте 500 метров.