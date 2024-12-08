Трехлетняя судебная тяжба Lidl с Таллинном подошла к концу. Торговая сеть проиграла

Lidl хотел, чтобы дорога рядом с их магазином на проспекте Сыпруcе в Мустамяэ использовалась исключительно для автомобилей.

Об этом первым написал портал Ehitusleht. Спор начался на Рождество 2021 года, когда Lidl Eesti подал в Таллиннский административный суд жалобу на отмену условий проектирования, утвержденных летом того же года. Из этих условий следовало, что Таллиннская городская управа планировала реконструировать участок улицы Лехе, проходящий вдоль участка Lidl на проспекте Сыпрузе, где отсутствует тротуар.