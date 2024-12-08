Все клиенты скандального турбюро вернулись из своих поездок
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) объявил в субботу вечером, что все клиенты, которые были в пакетных турах Kon Tiki Reisid OÜ, вернулись из своих поездок.
В субботу из Занзибара вернулись последние клиенты, которым Kon Tiki Reisid OÜ продала пакетные туры, но за которые туроператор не оплатил услуги в полном объеме. TTJA продолжает принимать заявления на возврат оплаченных средств за счет гарантийного фонда. На данный момент поступило почти 600 заявлений.
Руководитель отдела предпринимательства TTJA Мерике Коппель сообщила, что решение ситуации, которая начала развиваться на прошлой неделе, оказалось сложным. Она рассказала, что целью ведомства было обеспечить возвращение всех путешественников в Эстонию в запланированное время и на запланированных рейсах, которым Kon Tiki Reisid OÜ продала пакетные туры, но за которые туроператор не заплатил полностью.
„Всего таких людей было 71, а группы находились в пяти различных местах: в Кении, Малайзии, Доминикане, Мексике и Занзибаре. В странах, где правила и культура ведения дел сильно отличаются, в некоторых случаях требовалась немедленная оплата за проживание, внутренние рейсы или трансфер. Это создавало неудобства и дополнительные расходы для путешественников, которые изначально не были запланированы. Например, в Кении отказывались выпускать людей из отеля. Несмотря на возникшие на местах проблемы, все путешественники смогли завершить свое путешествие и вернуться домой в оговоренное время. Главное, что к сегодняшнему дню все вернулись домой. Благодарим Министерство иностранных дел за сотрудничество в помощи людям“, — сказала она.
Ведомство продолжает собирать заявления от путешественников на возврат средств за несостоявшиеся поездки, их части или за неиспользованные подарочные сертификаты. На данный момент подано почти 600 заявлений.
„Объем заявлений уже сейчас очень велик. После окончания срока подачи мы тщательно проверим все заявления и их обоснованность. Этот процесс займет время, и пока рано оценивать, сколько заявлений будет принято в итоге и какова будет общая сумма требований. Тем не менее, в первую очередь будут компенсированы дополнительные расходы тех путешественников, которые находились в поездке, купленной у Kon Tiki Reisid OÜ и были вынуждены оплатить дополнительные расходы самостоятельно“, — добавила Коппель.
Форма заявления доступна на сайте TTJA. Заявление вместе с необходимыми приложениями следует отправить не позднее 28.01.2025 на электронную почту reis@ttja.ee или по обычной почте на адрес: Endla 10a, 10122 Таллинн.
TTJA может компенсировать за счет гарантийного фонда следующие расходы:
возвращение путешественников к месту отправления или в другое согласованное место, если договор на пакетный тур включает перевозку пассажиров;
проживание путешественников до момента возвращения к месту отправления или в другое согласованное место;
возврат средств за несостоявшиеся пакетные туры или за услуги, не предоставленные в рамках этих туров;
компенсация за неиспользованные подарочные сертификаты на пакетные туры.
Процедура использования гарантии туроператора Kon Tiki Reisid OÜ была начата 28.11.2024, когда компания уведомила TTJA о своей неспособности выполнить обязательства по договорам на пакетные туры и связанным с ними услугам из-за финансовой несостоятельности. TTJA задействовало гарантии туроператора на общую сумму 860 000 евро, выданные Gar-Bo Försäkring AB.