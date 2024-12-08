Все клиенты скандального турбюро вернулись из своих поездок

В субботу из Занзибара вернулись последние клиенты, которым Kon Tiki Reisid OÜ продала пакетные туры, но за которые туроператор не оплатил услуги в полном объеме. TTJA продолжает принимать заявления на возврат оплаченных средств за счет гарантийного фонда. На данный момент поступило почти 600 заявлений.

Руководитель отдела предпринимательства TTJA Мерике Коппель сообщила, что решение ситуации, которая начала развиваться на прошлой неделе, оказалось сложным. Она рассказала, что целью ведомства было обеспечить возвращение всех путешественников в Эстонию в запланированное время и на запланированных рейсах, которым Kon Tiki Reisid OÜ продала пакетные туры, но за которые туроператор не заплатил полностью.

„Всего таких людей было 71, а группы находились в пяти различных местах: в Кении, Малайзии, Доминикане, Мексике и Занзибаре. В странах, где правила и культура ведения дел сильно отличаются, в некоторых случаях требовалась немедленная оплата за проживание, внутренние рейсы или трансфер. Это создавало неудобства и дополнительные расходы для путешественников, которые изначально не были запланированы. Например, в Кении отказывались выпускать людей из отеля. Несмотря на возникшие на местах проблемы, все путешественники смогли завершить свое путешествие и вернуться домой в оговоренное время. Главное, что к сегодняшнему дню все вернулись домой. Благодарим Министерство иностранных дел за сотрудничество в помощи людям“, — сказала она.

Ведомство продолжает собирать заявления от путешественников на возврат средств за несостоявшиеся поездки, их части или за неиспользованные подарочные сертификаты. На данный момент подано почти 600 заявлений.