Экономика
08.12.2024, 18:15

Курс евро падает – как это повлияет на наши кошельки?

 (16)
Žanete Hāka-Rikarde
Евро. Иллюстративное фото.
Евро. Иллюстративное фото.
ФОТО: photoschmidt | Shutterstock

Курс евро по отношению к доллару в последнее время значительно упал, что может привести к увеличению повседневных расходов каждого из нас. Это беспокоит и чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ), поскольку потенциально может привести к повышению инфляции, ключевого показателя при принятии решения о базовых процентных ставках. Аналитики прогнозируют, что в ближайшее время колебания курса евро продолжатся.

Всего несколько раз

С момента введения евро в 1999 году его курс падал до уровня доллара США всего несколько раз, и последний раз это было в 2022 году, когда вторжение России в Украину спровоцировало энергетический кризис в Европе и росли опасения, что наступит рецессия. Тогда курс евро упал ниже отметки в один доллар впервые за 20 лет. Сейчас он снова приближается к этому психологическому пределу.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (16)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии