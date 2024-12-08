Курс евро падает – как это повлияет на наши кошельки?

Всего несколько раз

С момента введения евро в 1999 году его курс падал до уровня доллара США всего несколько раз, и последний раз это было в 2022 году, когда вторжение России в Украину спровоцировало энергетический кризис в Европе и росли опасения, что наступит рецессия. Тогда курс евро упал ниже отметки в один доллар впервые за 20 лет. Сейчас он снова приближается к этому психологическому пределу.