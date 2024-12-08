08.12.2024, 18:15
Курс евро падает – как это повлияет на наши кошельки?(16)
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Курс евро по отношению к доллару в последнее время значительно упал, что может привести к увеличению повседневных расходов каждого из нас. Это беспокоит и чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ), поскольку потенциально может привести к повышению инфляции, ключевого показателя при принятии решения о базовых процентных ставках. Аналитики прогнозируют, что в ближайшее время колебания курса евро продолжатся.