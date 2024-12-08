ПОЛЕЗНО | В 2025 году много государственных праздников. Рассказываем, как отдохнуть дольше

В TikTok пользователь merit.tarkvara опубликовал видео с советами о том, как в следующем году больше отдыхать.

Если в конце этого года взять выходные 30 и 31 декабря, можно отдыхать пять дней подряд, так как 28 и 29 декабря выпадают на выходные, а 1 января — праздничный день.

В феврале можно устроить длинный отдых, взяв выходной в пятницу, 21 февраля, накануне Дня независимости Эстонии. В этом случае получится четыре дня подряд.

Если взять выходной в четверг, 17 апреля, то можно снова отдыхать четыре дня подряд, так как 18 апреля — Страстная пятница. Весенний праздник 1 мая также можно использовать для длительного отдыха: если взять выходные 30 апреля (среда) и 2 мая (пятница), получится пять дней подряд.

Двухнедельный основной отпуск лучше всего планировать с 23 июня по 6 июля, так как на этот период выпадают два государственных праздника. Это значит, что вернуться на работу нужно будет только 9 июля.

Если пожертвовать двумя днями отпуска — 21 и 22 августа, то можно снова отдохнуть пять дней подряд.

С сентября по ноябрь, к сожалению, праздничные выходные не предусмотрены. Но декабрь радует возможностью отдыхать больше недели подряд.

Если взять выходные 22 и 23 декабря, то можно отдыхать с 20 по 28 декабря, всего девять дней.

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