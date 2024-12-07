Жители Эстонии выстраиваются в очереди на регистрацию автомобилей

Основную нагрузку создают подержанные автомобили, привезенные из-за границы, передает портал RusERR со ссылкой на „Актуальную камеру“.

„После нового года регистрация будет намного дороже. Но это вообще-то несправедливо - привезти из европейской страны машину и заплатить за нее крупную сумму. Ладно, если бы был налог на дорогие машины. Но когда машина стоит там до 10 тысяч евро и заплатить за нее 1,5 тысячи евро — это, по-моему, грабеж“, - сказал Виталий Неклюдов, купивший в Италии машину для своего внука, и теперь старающийся успеть с ее оформлением до нового года.

Уже вторую субботу бюро Транспортного департамента работают сверхурочно.

„Если обычно мы проверяем 600-700 автомобилей в неделю, то сейчас - более девятисот. Мы и на следующей неделе обязательно будем открываться в 8 утра, а вечером еще час после окончания рабочего дня станем заниматься составлением актов для утвержденных автодилеров. Правда, скорее всего, по субботам больше работать не будем. Еще посмотрим, как пойдет, но пока таких планов нет“, - пояснил директор службы дорожного движения Департамента транспорта Йоэль Йессе.

Люди не ленятся заказывать или лично привозить машины из-за границы потому, что местный рынок невелик, объяснил главный редактор автомобильного издания Autogeenius.

В Эстонии в ноябре продажи автомобилей показали значительный рост, особенно в категориях легковых автомобилей (M1) и коммерческих транспортных средств (N1). Общий объем продаж вырос на 63,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению исполнительного директора Elke, Райдо Розенфельда, столь значительный рост обусловлен рядом факторов, главным из которых является новый налог на автомобили, который вступит в силу в следующем году.