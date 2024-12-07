Банкир: незаметные, но важные признаки, которые указывают на подъем экономики Эстонии(49)
„Хотя экономика Эстонии в целом еще не начала подниматься, восстановление инвестиций и улучшение финансовых возможностей малых предприятий, составляющих основную часть экономики Эстонии, вселяют надежду, что кризис заканчивается, и рост — это вопрос времени, пишет руководитель филиала Finora Pank в Эстонии Мангирдас Кирейлис.“
„Оценки лидеров мнений о текущем состоянии экономики Эстонии, похоже, сейчас зависят в первую очередь от настроений и предвзятых установок. Можно взглянуть на ситуацию так, что экономика Эстонии всё ещё не начала расти. Однако те же данные можно интерпретировать и так, что экономический спад явно прекратился. Так что вам решать — стакан наполовину пуст или наполовину полон? Есть ли основания для пессимизма или оптимизма, опираясь на факты?
Вместе с коллегами мы ежедневно занимаемся, в первую очередь, финансированием малых предприятий Эстонии. Современная банковская культура обслуживания означает, что предприниматель, использующий кредит, лизинг или факторинг, не является просто безликим клиентом среди сотен других, а менеджер по работе с клиентами скорее напоминает бизнес-консультанта — предприниматель делится своими идеями и планами, и вместе мы находим способы их развивать и одновременно финансировать.
Это также даёт довольно хорошее представление о том, что на уме и в сердце у малых предпринимателей различных секторов экономики Эстонии. За последние годы менеджеры по работе с клиентами Finora Pank видели очень разные периоды — страх и безысходность сменились решимостью и восстановившейся смелостью.“
Оптимизм малых предпринимателей растет — экономика Эстонии встает с колен
Очевидная истина заключается в том, что в экономике важны эмоции, а также наличие или отсутствие надежды. В случае экономики Эстонии особенно важны настроения малых предпринимателей — малые и средние предприятия составляют основную часть экономики Эстонии и платят зарплату большинству работников страны. Несмотря на то, что они получают гораздо меньше внимания, чем отдельные яркие крупные эстонские бренды, именно тысячи малых предпринимателей являются позвоночником экономики Эстонии.
Поэтому очень обнадеживает тот факт, что за последние полгода в целом преобладает оптимизм. Конечно, предприниматели проявляют осторожность и тщательно взвешивают риски. Но это разумная ответственность, а не уныние или безнадежность. Малые предприниматели Эстонии уже верят, что их бизнес снова пойдет в гору. Это важное предположение для того, чтобы это действительно произошло.
К тому же, основания для оптимизма дают и недавно собранные статистические данные Эстонского банка и Европейского центрального банка. Хотя в целом картина инвестиций в экономике Эстонии еще не радует, в таких секторах, как недвижимость, обрабатывающая промышленность или транспорт, инвестиции явно восстанавливаются. Это однозначный признак уверенности в будущем.“
Euribor снижается, конкуренция между банками растет — и эстонский предприниматель выигрывает
В анализах причин постепенного восстановления инвестиций и, в более широком контексте, оптимизма предпринимателей, в первую очередь выделяется рост спроса на экспортных рынках. Однако стоит обратить внимание еще на один важный факт. А именно, капитал стал значительно дешевле для типичного эстонского предпринимателя — малых предприятий — в этом году.
В этом году средняя стоимость обеспеченных кредитов для малых и средних предприятий Эстонии снизилась на 0,29 процентных пункта. Средняя процентная ставка по обеспеченным кредитам в Эстонии составляет на данный момент 4,1%, что является очень конкурентоспособной ценой в контексте последних лет. Более дешёвый капитал, естественно, способствует инвестициям, росту и экспорту.
За более выгодной ценой капитала стоят два основных фактора. Во-первых, конечно, снижение Euribor. Но также конкуренция в эстонской банковской сфере с каждым годом становится всё острее, и в этом выигрывает клиент. Эра, когда только несколько банков, ориентированных на иностранный капитал, определяли рыночный уровень цен, явно подходит к концу.
Исходя из всего вышеизложенного, мой посыл для предпринимателей таков: ваш оптимизм оправдан, и его стоит поддерживать. Топливо для бизнеса — это финансирование, и оно сейчас выгодное. Обратитесь с вашими идеями в несколько банков, конкретно изложите свои планы, как они есть, и посмотрите, где наилучшее взаимопонимание. Главное, чтобы хорошие идеи не остались нереализованными, а открывшиеся возможности не были упущены. Так мы все вместе и вернем экономику Эстонии на путь роста.