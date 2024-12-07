ОРВИ, грипп и COVID-19: в Эстонии бушуют вирусы

Лабораторно было подтверждено 13 случаев гриппа: 9 вирусов типа A, 4 — типа B. Случаи заражения гриппом были зафиксированы как среди подростков от 10 до 14 лет, так и среди трудоспособного населения, передает портал Rus.ERR.

В больнице на прошлой неделе находились 3 пациента с гриппом: один ребенок и два человека старше 70 лет. Два пожилых пациента нуждались в интенсивной терапии, один случай завершился летальным исходом.

Также на прошлой неделе было зарегистрировано 3273 случая заболевания острыми респираторными инфекциями, 41,5% из которых (1359 случаев) пришлись на детей до 14 лет.

За неделю количество случаев заболевания острыми респираторными инфекциями выросло на 9%.

Вдобавок на прошлой неделе было госпитализировано 77 пациентов с COVID-19 как основным, так и сопутствующим заболеванием. По предварительным данным больниц, один пациент старше 60 лет скончался от тяжелой формы COVID-19.

На минувшей неделе в Эстонии было зарегистрировано 826 случаев заражения Covid-19 - на 96 больше, чем в предыдущие семь дней.

Рекомендации на сезон вирусных заболеваний

Касса здоровья и Департамент здоровья напоминают, что здравоохранение начинается с каждого из нас. Если человек заболел, первым делом ему следует остаться дома, чтобы дать отдых своему организму и не заразить других.

Даже в случае незначительных симптомов заболевания необходимо воздержаться от контакта с людьми, принадлежащими группе риска. При этом важно, чтобы дети с признаками заболевания не оставались на попечении бабушек и дедушек: симптомы COVID-19 схожи с симптомами других респираторных инфекционных заболеваний, а экспресс-тест может и не показать положительный результат в первые дни болезни, даже если ребенок уже заразен.

Общие рекомендации по профилактике инфекций верхних дыхательных путей

Часто мойте руки. Мойте руки теплой водой с мылом и в общественных местах используйте дезинфицирующее средство для рук.

Маска – это не ограничение, а возможность! В людных помещениях и общественном транспорте в сезон вирусных заболеваний, особенно группам риска, рекомендуется носить защитную маску. Маска должна закрывать как нос и рот, так и подбородок.

Избегайте ненужных контактов. В общественных помещениях стоит соблюдать разумную дистанцию ​​с другими людьми.

Соблюдайте гигиену дыхательных путей. Если вы чихаете или кашляете, используйте одноразовую салфетку или рукав, но не голую руку.

Предпочитайте хорошо проветриваемые помещения. Самый простой способ обеспечить чистый воздух – открыть окна и проветрить помещения.

Вакцинация людей из групп риска. Вакцинация против COVID-19 бесплатна для всех людей из группы риска и является самым простым способом предотвращения серьезных форм заболевания.

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