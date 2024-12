Пар со страшными последствиями. “Болезнь вейперов“: какие у нее симптомы и чем она опасна?

Использование электронных сигарет и вейпов в мире породило новую болезнь - EVALI, расшифровывается как – „electronic– cigarette of vaiping product use associated lung injury“ - повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или вейпов. Чем и для кого опасна эта болезнь? Что ее вызывает? Какие еще проблемы, связанные с употреблением никотина, есть в нашей стране? На эти вопросы искала ответы „МК-Эстония“.