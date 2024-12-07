Пар со страшными последствиями. “Болезнь вейперов“: какие у нее симптомы и чем она опасна?

А что там у соседей?

Врачи уже поняли: если пациент никак не реагирует на лечение антибиотиками (или ему становится хуже), а в анамнезе имеется информация о курении электронных сигарет или употреблении вейпов, то у него, вероятнее всего, EVALI.

Диагностика EVALI осложняется тем, что проявления данной болезни могут говорить и о других возможных патологиях. Нередко болезнь вейперов ошибочно путают с бактериальной пневмонией, и тогда назначенное врачами лечение антибиотиками оказывается неэффективным, а у больного на фоне этого лечения может развиться дыхательная недостаточность.

В основе развития болезни вейперов – острое повреждение легочной ткани. Врачи указывают на большое сходство данного заболевания с острой двусторонней пневмонией.

Осложняет ситуацию и то, что в то время, когда были зарегистрированы первые случаи EVALI, по всему миру шагала и пандемия коронавируса, а у этих двух заболеваний – очень схожие симптомы.

Опасность EVALI – ещё и в том, что данное заболевание трудно диагностировать, так как на сегодняшний день нет ни одного специального исследования, которое достоверно смогло бы помочь подтвердить или опровергнуть диагноз.

С тех пор в США от этого опасного недуга только по данным официальной статистики пострадали около трех тысяч человек, из них 68 человек погибли.

Впервые болезнь вейперов официально диагностировали в 2019 году в США. Именно тогда там был зарегистрирован пик продаж электронных сигарет и вейпов. В тот же период было выявлено наибольшее количество случаев заболеваемости органов дыхания у подростков и молодежи.

Использование электронных сигарет и вейпов в мире породило новую болезнь - EVALI, расшифровывается как – „electronic– cigarette of vaiping product use associated lung injury“ - повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или вейпов. Чем и для кого опасна эта болезнь? Что ее вызывает? Какие еще проблемы, связанные с употреблением никотина, есть в нашей стране? На эти вопросы искала ответы „МК-Эстония“.

„У Департамента здоровья нет оснований утверждать, что обычная сигарета опаснее, чем электронная, и наоборот, – говорит главный специалист отдела безопасности химикатов Департамента здоровья Эстонии Микаэла Пакоста. – Обычные сигареты содержат табак, который при горении выделяет тысячи токсичных и канцерогенных химических веществ, включая смолы и угарный газ. Эти вещества напрямую повреждают легкие, сердце и кровеносные сосуды, значительно увеличивая риск развития рака, а также сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Электронные сигареты содержат опасную смесь химических веществ, которые при нагревании выделяют токсичные соединения“.

Многие люди бросают курить, переходя на вейпы, которые, по их мнению, – более безопасны. Однако у специалистов – другое мнение.

Что опаснее: обычные сигареты или электронные?

Многие вейперы также курят обычный табак, что может затруднить определение причины повреждения. Однако, по словам Харью, разница заключается в том, что курение не вызывает похожего на пневмонию состояния, характерного для EVALI, которое может сопровождаться внезапной дыхательной недостаточностью.

„Если не найдено никакой другой причины, а вейпинг – явный фактор риска за последнее время, тогда делают вывод, что это – повреждение легких, вызванное вейпом“, – объясняет Харью.

По словам пульмонолога Университетской больницы Оулу Тертту Харью, среди симптомов могут быть: кашель, затрудненное дыхание, озноб, температура, диарея, учащенное сердцебиение и ослабленное общее состояние.

„Речь идет о молодых людях, которые длительное время ежедневно использовали электронные сигареты“, – говорит Васанкари.

В частности, о госпитализациях, связанных с „болезнью вейперов“, сообщили больницы Северной Похьянмаа и Сатакунта. Специалист по легочным заболеваниям и профессор пульмонологии Университета Турку Туула Васанкари подтвердила, что слышала от своих коллег по всей Финляндии об отдельных случаях EVALI.

Весной этого года о первом случае „болезни вейперов“ сообщили в соседней Финляндии. С тех пор были выявлены и дополнительные случаи, как показал опрос Yle.

Такая подушечка представляет собой порционный пакетик белого цвета, содержащий либо никотин, полученный из табака, либо синтетический никотин. Поскольку никотиновая подушечка не содержит табака, ее называют бестабачным снюсом.

При использовании никотиновых подушечек не происходит горения, их не курят, не жуют и не глотают. Пользователь помещает порционный пакетик между губой и десной и оставляет его там до тех пор, пока никотин и вкус не высвободятся, а никотин не впитается через десну.

Другая проблема, активно распространяющаяся в основном среди молодежи, в том числе и в нашей стране, – это „сосание“ бестабачных никотиновых подушечек, или снюса.

„Проблема – в легкой доступности никотиновых продуктов. Национальные информационно-просветительские и профилактические программы, направленные на то, чтобы научить молодых людей избегать употребления продуктов на основе никотина, требуют большего внимания и лучшего финансирования, – уверена Микаэла Пакоста. – Запрет использования ароматизаторов в электронных сигаретах также приведет к сокращению их использования“.

Стоит помнить, что даже если человек приобретает электронную сигарету без никотина, она не является безопасной. Жидкости без никотина все равно содержат пропиленгликоль, который при нагревании негативно влияет на органы дыхания и способствует развитию или обострению многих тяжелых заболеваний, а содержащийся в безникотиновых жидкостях глицерин наносит вред кровообращению.

„Никотин, содержащийся как в обычных, так и в электронных сигаретах, вызывает сильное привыкание, повреждает сердечно-сосудистую систему и мозг, нарушает обмен веществ и повышает риск сердечных заболеваний, – перечисляет специалист. – И то, и другое представляет серьезный риск для здоровья не только из-за веществ, содержащихся в сигаретном дыме и парах, но также из-за широкомасштабного вредного воздействия никотина. Лучший способ защитить свое здоровье – полностью отказаться от употребления табачных изделий“.

По словам Пакосты, ряд исследований показал, что аэрозоль электронных сигарет может повредить легкие, вызвать воспаление и часто содержит тяжелые металлы, а также – канцерогенные вещества.

Главная проблема Эстонии – рекордно высокое потребление электронных сигарет. Жители Эстонии, особенно молодежь, чаще всего в мире курят вейпы.

К сожалению, мы – первые

Специалист подчеркивает, что в случае маленьких детей ситуацию усугубляет каждый миллиграмм никотина.

„Даже использованная никотиновая подушечка, найденная на земле, может быть опасна для маленьких детей“, – заявляет Суви.

Она добавляет, что в последние годы участились случаи отравления никотиновыми подушечками среди маленьких детей. В этом году на горячую линию Департамента здоровья по отравлениям поступило 24 звонка с подозрением на отравление детей в возрасте до четырех лет. Из этих случаев семерым детям потребовалась госпитализация.

Представитель Департамента здоровья Келли Суви добавляет: „Симптомы отравления никотином – тошнота, рвота, боли в животе и повышенное слюноотделение. При тяжелом отравлении возможны спутанность сознания, раздражительность, сонливость, судороги и потеря сознания“.

В среднем одна никотиновая подушечка содержит 5–10 мг никотина. Использование от половины до полной пачки никотиновых подушечек в день (в зависимости от крепости продукта) эквивалентно выкуриванию одной пачки сигарет. При выкуривании одной сигареты в организм попадает 1 мг никотина. При использовании одной никотиновой подушечки 10 мг в организм попадает 1–2 мг никотина.

„Содержание никотина в никотиновых подушечках в Эстонии не регулируется. Поэтому в продаже имеются продукты с высоким содержанием никотина, которые могут вызвать интоксикацию, – отмечает Пакоста. – Риски бездымного снюса для детей и взрослых заключаются в отравлении никотином, никотиновой зависимости и связанных с этим заболеваниях“.

Состав же снюса без табака, виды которого имеются в продаже в Эстонии, неизвестен, поскольку, по словам Микаэлы Пакосты, в соответствии с Законом о табаке они не подлежат отчетности перед Департаментом здоровья.

В Эстонии запрещена продажа табачного снюса для перорального употребления. Тем не менее контроль за контрабандой или импортом снюса для личного использования не осуществляется.

Продавцы электронных сигарет и табачная индустрия работают ради прибыли, поэтому к информации, которой они делятся о безопасности своей продукции, следует относиться очень критично. В любом случае, утверждение о том, что „электронные сигареты на 95% менее вредны, чем обычные“, – миф и не соответствует действительности.

Из истории мы знаем, что в течение многих лет табачная промышленность отрицала связь между сигаретами и раком легких. Благодаря врачам и ученым мы теперь знаем, что табачные изделия вызывают 25% всех раковых заболеваний, от которых ежегодно умирает более 8 миллионов человек.

Аннели Саммель, заведующая отделом по борьбе с психотропными веществами и наркозависимостью Института развития здоровья.

Отдельные симптомы EVALI схожи с проявлениями совершенно разных патологий – от заболеваний сердца и сосудов до патологий желудочно-кишечного тракта, от ревматических заболеваний до онкологии.

▪ Тахикардия (учащенное сердцебиение) встречается более чем у половины больных – 55%.

▪ Проявления болезней желудочно-кишечного тракта (рвота, диарея, боли в животе) – встречаются у 77% заболевших.

▪ Одышка, боли в груди, кашель – встречаются у 95% больных.

▪ Повышение температуры, озноб и резкая потеря в весе. Данные симптомы встречаются у 85% заболевших.

166 учащихся впервые попробовали табак или никотиновые продукты в возрасте 12–15 лет, но 20% из тех, кто уже имел подобный опыт (49 человек), попробовали их в 11 лет или ранее.

Девять школьников ежедневно употребляли более десяти мл жидкости для вейпов, что соответствует приблизительно десяти пачкам сигарет в день.

Шесть процентов учащихся (46 человек) курили вейпы ежедневно, причем четверть из них потребляла по 6–10 мл „пара“ в день, что эквивалентно 6–10 пачкам сигарет.

В ходе исследования, проведенного в Эстонии в 2022 году среди 720 учащихся в возрасте от 11 до 19 лет, выяснилось, что почти каждый пятый использовал электронные сигареты как минимум раз в месяц.

Стоит обратить внимание на чрезвычайно высокое количество никотина, которое пользователи электронных сигарет часто потребляют за день. Стандартная электронная сигарета может содержать 40 мг никотина, что эквивалентно содержанию никотина в 40 сигаретах или двух пачках сигарет. Никотин вызывает сильное привыкание и токсичен в больших количествах, а длительное употребление повреждает сердце и кровеносные сосуды и способствует развитию рака.

Часто производители электронных сигарет заявляют о влиянии на здоровье одного химического соединения, которое было изучено, но нет никаких доказательств того, как все эти различные соединения взаимодействуют. Продукты и их составы постоянно меняются с течением времени.

Симптомы не всегда проявляются сразу, а развиваются с течением времени. Причем сказать что-то определенное о влиянии электронных сигарет на здоровье практически невозможно из-за большого разброса в составе различных продуктов и огромного количества различных комбинаций ингредиентов.

Использование электронных сигарет связано с острой интоксикацией, респираторными симптомами (кашель, раздражение горла, сухость во рту, одышка, хрипы и т. д.) и сердечно-сосудистыми проблемами. Кроме того, в мире накопилось уже множество доказательств развития специфического поражения легких (EVALI или „болезнь вейперов), вызванного электронными сигаретами.

Часто именно различные ароматизаторы и добавки могут представлять опасность для здоровья. Появляется все больше доказательств того, что электронные сигареты могут вызвать ряд проблем со здоровьем у пользователей.

Производители электронных сигарет утверждают, что в них нет горения, поэтому люди не вдыхают продукты горения и смолы. В то же время жидкость в электронных сигаретах содержит множество других различных химических соединений, которые не предназначены для втягивания в легкие и взаимодействие с которыми очень сложно оценить из-за широкой вариативности этих продуктов и тысяч используемых жидкостей.

Прежде всего, электронные сигареты сильно изменились с момента своего появления на рынке. Устройства стали намного мощнее, а содержащийся в жидкостях никотин – сильнее.

▪ Будьте активны, сходите на прогулку, в кино, в театр.

Цель: найти занятия на замену употреблению табака или никотина – спорт или что-то иное.

Первый день без никотина

К чему готовиться тем, кто хочет бросить?

▪ Не бойтесь просить помощи. Процесс отказа гораздо успешнее, если делать это под наблюдением обученного работника здравоохранения. Обратитесь за помощью к своему семейному врачу.

▪ Назначьте точную дату отказа от никотина, серьезно к ней подготовьтесь и придерживайтесь выбранного срока.

▪ Попросите друзей и членов семьи не употреблять табак и никотиновые продукты рядом с вами или отказаться от никотина вместе с вами. Хорошей мотивацией служит обоюдный договор.

▪ Запишите причины, по которым вы хотите отказаться от никотина.

▪ Уберите электронные сигареты, зажигалки, табакерки и т. д. в непривычные места. Создайте в доме зоны, свободные от никотина, и постоянно их расширяйте!

▪ Не употребляйте никотин в свободные моменты дома или на работе, делайте это в отдельное время позже.

▪ Выделяйте отдельное время для употребления табака или никотиновых продуктов. Например, если вы привыкли курить за рулем, то теперь останавливайте машину и выходите, чтобы покурить.

В течение двухнедельного подготовительного периода помните о следующем:

Этот план можно с успехом использовать для отказа от всех табачных и никотиновых изделий, чтобы избавиться от никотиновой зависимости.

У детей и подростков воздействие никотина на центральную нервную систему – особенно сильно, так как он повреждает участки развивающегося мозга, отвечающие за внимание, обучение, настроение и контроль импульсов.

Никотин также влияет на репродуктивное здоровье, то есть может повлиять на мужскую фертильность, снижая качество спермы. Никотин токсичен для плода и может вызвать пороки развития плода, поэтому беременным женщинам не следует употреблять никотиновые продукты (в том числе и невоспламеняющиеся).

▪ Ведите дневник.

Второй день без никотина

Цель: нужно бороться с возможным никотиновым голодом

▪ Выпивайте 6–8 стаканов воды в день.

▪ Нервничая, сделайте глубокий вдох, задержите воздух и спокойно выдохните – желание кому-нибудь нагрубить исчезнет!

▪ Занимайтесь спортом, гуляйте вместе с людьми, которые также не употребляют никотин.

▪ Жуйте жвачку без сахара.

▪ Не ешьте сладостей.

Все неудобства проходят, они только означают, что идет процесс избавления от никотиновой зависимости. Сейчас наверняка трудно, поэтому не торопитесь, делайте шаг за шагом. Помните, что мотивировало вас бросить.

Третий день без никотина

Цель: помните, что вы начинаете искать предлоги, чтобы начать сначала.

Держитесь!

▪ Если вы сделаете хотя бы одну затяжку из электронной сигареты, выкурите сигарету или употребите нюхательный табак / никотиновую подушечку, вам придется начинать путь отказа заново. Кроме того, вы жалеете себя из-за того, что не можете бросить, и ваша мотивация падает.

▪ Если вы думаете о том, чтобы попробовать продукты с более низким содержанием никотина, подумайте хорошенько, потому что вы продолжите поддерживать свою психическую зависимость, используя продукт, и в долгосрочной перспективе вам будет труднее отказаться от никотина.

▪ Заведите дневник и перепишите все причины, по которым вы решили отказаться от никотина. Продолжайте читать их!

Четвертый день без никотина

Цель: похвалите себя – вы пережили три самых трудных дня!

▪ Избегайте возникновения кризисных ситуаций дома и на работе – сперва думайте, потом говорите.

▪ Строго избегайте алкоголя в течение первых двух недель. В последующие два месяца можно потреблять немного алкоголя в компании, где никто не употребляет никотин.

▪ Подсчитайте деньги, накопившиеся от некупленных табачных и никотиновых изделий, и вычислите, сколько вы сэкономите в будущем.

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