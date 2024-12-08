Здоровы к Новому году: какие бесплатные обследования еще можно успеть пройти в этом году?
В Эстонии ежегодно проводят государственные программы диагностики для раннего выявления онкологических заболеваний. Это – реальный шанс выявить болезнь на ранних стадиях и предотвратить развитие рака, а также повысить эффективность лечения. Однако многие по разным причинам не приходят на скрининги, и часто бывает, что обнаруженная на поздних стадиях болезнь уже не поддается никакой терапии. „МК-Эстония“ выяснила, на какие бесплатные обследования еще можно успеть в этом году, а специалисты напоминают, что участие в скринингах может стать важным шагом к сохранению не только здоровья, но и жизни.
Татьяна узнала о своем онкологическом диагнозе в 55 лет. Рак молочной железы, четвертая стадия. Врачи ничего не обещали, лишь предупредили, что впереди – долгие месяцы химиотерапии.
Татьяна рассказывала, что опухоль обнаружили случайно. Говорила, что если бы она прошла обследование раньше, когда женщин ее возраста приглашали на скрининг молочной железы, то, возможно, на той стадии, более ранней, у нее было бы больше шансов на выздоровление.
Татьяна боролась с раком несколько лет, но, увы, безуспешно. Болезнь победила еще молодую женщину.
Лишь бы не опоздать!
Каждый год в Эстонии можно видеть рекламу с приглашением на обследование молочной железы. Каждый год, по данным Кассы здоровья, в стране заболевают раком более 900 женщин, причем около четверти из них на момент обнаружения, к сожалению, имеют уже позднюю стадию онкологии.
Директор по исследованиям Института развития здоровья (TAI) Кайре Иннос приводит другую статистику: ежегодно в ходе скрининга выявляют около 230–240 случаев рака молочной железы. По ее словам, позитивная составляющая этих цифр – в том, что у людей, у которых уже появились симптомы, случаи рака на скрининге обнаруживают на более ранней стадии, чем вне этого обследования.
„Так, в 2019 году около 60% случаев рака молочной железы, выявленных в ходе скрининга, были диагностированы на самой ранней, первой стадии, тогда как вне скрининга таких случаев было только 30%. В то же время поздние стадии заболевания чаще выявляются позже – среди случаев рака, обнаруженных в ходе скрининга, только 2% имели отдаленные метастазы, тогда как вне скрининга таких случаев было 7%“, – приводит данные она.
Собственно, по ее словам, в этом и заключается цель подобных обследований – предотвратить развитие тяжелого заболевания или выявить его до того, как рак станет неоперабельным или не поддающимся лечению.
„Обследования, направленные на раннее выявление, нацелены на диагностику уже возникшей злокачественной опухоли как можно раньше, чтобы обеспечить эффективное лечение с меньшими побочными эффектами и лучшими результатами, – говорит Иннос. – Например, скрининг рака молочной железы, а также скрининг рака шейки матки и рака кишечника – в ходе них выявляют предраковые изменения, которые можно вылечить и предотвратить их превращение в злокачественные“.
Как отмечает Иннос, в 2021 году в ходе каждого из этих скринингов были обнаружены предраковые изменения у примерно 550 человек, что означает, что при успешном лечении 1100 человек в ближайшие годы будут избавлены от диагноза „рак“.
„Разумеется, в ходе обследования на рак шейки матки и рак кишечника также выявляют уже возникшие злокачественные опухоли. Для этих заболеваний действует то же правило: на скрининге рак обнаруживают на значительно более ранней стадии. Рак шейки матки выявляют очень редко – около 20 случаев в год, и большинство из них – на ранней стадии. Также ежегодно на скрининге диагностируют около 60 случаев рака кишечника. В примерно 10% случаев рака, обнаруженных в ходе скрининга у мужчин и женщин, уже есть метастазы, тогда как среди случаев рака кишечника, выявленных вне скрининга, таких случаев – более 25%“, – говорит она.
Упущенный шанс
Сколько же людей отказываются от обследований, предложенных государством, или игнорируют приглашения их пройти?
По данным Кассы здоровья, в 2023 году 34% приглашённых не прошли обследование на рак шейки матки. На скрининг рака груди не явились 35% приглашённых. Скрининг рака кишечника пропустили 38% приглашённых.
„Окончательные данные по участию в 2024 году будут известны в начале следующего года, но радует, что участие в скринингах с каждым годом растёт“, – отмечает Эпп Кыухкна, главный специалист отдела коммуникации в сфере здравоохранения.
„Чтобы скрининговые программы достигали своей цели по снижению заболеваемости и смертности от рака, крайне важно участие в них людей, имеющих такую возможность“, – сетует Кайре Иннос.
И снова подтверждает свои слова цифрами: в 2023 году доля участия во всех трех скринингах в Эстонии впервые достигла 60%, что означает, что значительное число людей, имеющих возможность предотвратить или рано обнаружить рак с помощью бесплатных обследований, все же не используют эту возможность.
„Причины отказа от участия в скринингах бывают разные, – отмечает Эпп Кыухкна. – Часто это может быть нехватка времени или забывчивость, а не активный отказ или отсутствие интереса. Поэтому важно информировать общественность на эту тему и отправлять напоминания. Касса здоровья отправляет людям SMS с напоминаниями о приглашении на скрининг в течение года“.
Как и где проходят скрининги?
В Эстонии каждые два года женщин в возрасте 50–70 и 74 лет приглашают на скрининг по выявлению рака молочной железы.
В скрининговом обследовании на обнаружение рака кишечника участвуют 60–68-летние мужчины и женщины с годами рождения с интервалом 2 года.
„В 2024 году бесплатный скрининг рака молочной железы могут получить женщины в возрасте 50–70 и 74 лет, а скрининг рака шейки матки – женщины в возрасте 30–65 лет. На скрининг рака кишечника приглашаем мужчин и женщин в возрасте 60–68 лет, – перечисляет Кайри Иннос. – Для участия не нужно ждать персонального приглашения. Если человек по году рождения относится к целевой группе, он может участвовать в любой момент в течение всего года проведения скрининга“.
Кайри Иннос подчеркивает: пройти обследования могут и люди без медицинской страховки, и всем гарантированы при необходимости последующие исследования и лечение.
Касса здоровья приводит слова Пильви Ильвес, руководителя радиологической клиники Клиники Тартуского университета, которая отмечает, что в этом году интерес к скрининговым обследованиям – выше, чем обычно, поэтому в клинике приняли меры, чтобы просмотреть как можно больше пациентов.
„Мы продлили часы работы автобуса с маммографом, а также предлагаем записи по субботам, чтобы как можно больше людей могли пройти обследование быстро и удобно, – перечисляет она. – Бояться процедуры не нужно – во время маммографии грудь поочередно помещают между двумя плоскими пластинами, и медицинский работник делает два изображения груди в разных направлениях. Обследование занимает около 20 минут, оно может быть немного неудобным, но не болезненным“.
По словам Иннос, кроме выше-упомянутых государственных скрининговых обследований в Эстонии в настоящее время проводят пилотные исследования для раннего выявления рака легких и рака предстательной железы, на которые люди получают персональное приглашение.
Хеппи-энд
Касса здоровья пытается привлечь аудиторию на обследования и с помощью историй со счастливым концом.
Например, у Тийны Митт пять лет назад во время контрольного обследования был обнаружен рак груди, и она призывает всех женщин не пропускать приглашения на скрининги, даже если жалоб нет.
„У меня тоже не было никаких симптомов, но я все равно проходила скрининговое обследование каждый раз, когда получала приглашение на него. Благодаря этому заболевание смогли обнаружить достаточно рано, и лечение оказалось эффективным“, – рассказывает женщина.
Комментарий
Не будьте пассивными!
Андрей Борисов, семейный врач
Тем, кому положен скрининг на рак молочной железы, толстой кишки, шейки матки, и мы, врачи, напоминаем, и государство. К сожалению, люди сами зачастую пассивны и не прислушиваются, да и не интересуются.
Есть ведь еще программа наблюдения за хроническими больными – в этот список входят гипертония, инфаркт, диабет, гипотиреоз. Людям с этими заболеваниями мы напоминаем сдавать анализы раз в год – вне зависимости от возраста.
Остальным – по необходимости, если того требует состояние здоровья.
Важно знать
▪ Риск возникновения рака толстой кишки увеличивается после 50 лет.
▪ На ранних стадиях развития рака толстой кишки нет никаких симптомов.
▪ Жалобы появляются позже – когда опухоли выходят за пределы кишечника.
Комментарий
Кого ждут на обследовании в этом году?
Эпп Кыухкна, главный специалист отдела коммуникации в сфере здравоохранения
В Эстонии проходит три государственных скрининговых исследования – скрининг на рак шейки матки, скрининг на рак груди и скрининг на рак кишечника.
Скрининг на рак шейки матки проводят для женщин из целевой группы каждые 5 лет.
▪ В 2024 году в целевую группу для этого исследования входят женщины, рожденные в 1959, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989 и 1994 годах.
Скрининг на рак груди проводят для женщин из целевой группы каждые 2 года.
▪ В 2024 году в целевую группу входят женщины, рожденные в 1950, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972 и 1974 годах.
Скрининг на рак кишечника проводится для мужчин и женщин из целевой группы каждые 2 года.
▪ В 2024 году в целевую группу входят люди, рожденные в 1956, 1958, 1960, 1962 и 1964 годах.
Люди из целевых групп могут зарегистрироваться на скрининг до 31 декабря этого года.
Полезно знать
Как попасть на скрининг рака кишечника?
Для участия в скрининговом обследовании необходимо обратиться в центр семейных врачей и записаться на прием к семейной медсестре.
В качестве метода скринингового обследования используют тест на скрытую кровь в фекалиях.
Колоноскопия – это эндоскопическое обследование кишечника при помощи видеокамеры, помещенной в гибкую трубку эндоскопа. Данное обследование проводят только тем пациентам, у которых тест на скрытую кровь дал позитивный результат.
Приглашения на обследование отправляют в электронном виде через службу уведомлений на портале eesti.ee. Электронное приглашение получат все, кто входит в целевую группу скринингового обследования и чья электронная почта на портале eesti.ee перенаправлена на личный адрес электронной почты или указана в Регистре народонаселения.
Если же в регистре нет информации о перенаправлении электронной поочты, приглашение на бумаге направят на адрес, указанный в Регистре народонаселения.
Если содержащаяся там информация неточна, приглашение может не дойти до получателя. Поэтому важно, чтобы каждый человек проконтролировал правильность своих контактных данных – это можно сделать на государственном портале или в управе по месту жительства.
Контакты
Как записаться на скрининговое обследование рака груди?
1. Запишитесь на прием в дигитальной регистратуре
2. Позвоните в соответствующее медицинское учреждение, чтобы записаться.
Контакты учреждений:
Таллинн
Ида-Таллиннская центральная больница
▪ адрес: Pärnu mnt, 104,
▪ телефон: 666 1900, 606 7684 (с 8:00 до 17:00)
Клиника маммографии „Маммограф“
▪ адрес: Estonia pst 1/3,
▪ телефон: 627 4222 (с 9:00 до 17:00)
Клиника маммографии „Маммограф“
▪ адрес: Kotka 12,
▪ телефон: 627 4470 (с 9:00 до 17:00)
Северо-Эстонская региональная больница
▪ адрес: J. Sütiste tee 19,
▪ телефон: 617 1049, 5300 6334 (с 8:00 до 16:00)
Тарту
Клиника Тартуского университета,
▪ адрес: Riia 2,
▪ телефон: 731 9411 (с 8:00 до 16:00)
Клиника Тартуского университета
▪ адрес: L.Puusepa 8,
▪ телефон: 731 9411 (с 8:00 до 16:00)
В других городах
Нарвская больница
▪ адрес: Нарва, Haigla 1,
▪ телефон: 357 2737 (с 8:00 до 16:00)
Пярнуская больница
▪ адрес: Пярну, Ristiku 1,
▪ телефон: 447 3561 (с 8:00 до 16:00)
Ида-Вируская центральная больница,
▪ адрес: Кохтла-Ярве, Ilmajaama tn 14,
▪ телефон: 331 1711 (с 8:00 до 16:00)
Больница Ляэнемаа
▪ адрес: Хаапсалу, Vaba 6,
▪ телефон: 472 5800 (с 8:00 до 16:00)