Здоровы к Новому году: какие бесплатные обследования еще можно успеть пройти в этом году?

Татьяна узнала о своем онкологическом диагнозе в 55 лет. Рак молочной железы, четвертая стадия. Врачи ничего не обещали, лишь предупредили, что впереди – долгие месяцы химиотерапии.

Татьяна рассказывала, что опухоль обнаружили случайно. Говорила, что если бы она прошла обследование раньше, когда женщин ее возраста приглашали на скрининг молочной железы, то, возможно, на той стадии, более ранней, у нее было бы больше шансов на выздоровление.

Татьяна боролась с раком несколько лет, но, увы, безуспешно. Болезнь победила еще молодую женщину.

Лишь бы не опоздать!

Каждый год в Эстонии можно видеть рекламу с приглашением на обследование молочной железы. Каждый год, по данным Кассы здоровья, в стране заболевают раком более 900 женщин, причем около четверти из них на момент обнаружения, к сожалению, имеют уже позднюю стадию онкологии.

Директор по исследованиям Института развития здоровья (TAI) Кайре Иннос приводит другую статистику: ежегодно в ходе скрининга выявляют около 230–240 случаев рака молочной железы. По ее словам, позитивная составляющая этих цифр – в том, что у людей, у которых уже появились симптомы, случаи рака на скрининге обнаруживают на более ранней стадии, чем вне этого обследования.

„Так, в 2019 году около 60% случаев рака молочной железы, выявленных в ходе скрининга, были диагностированы на самой ранней, первой стадии, тогда как вне скрининга таких случаев было только 30%. В то же время поздние стадии заболевания чаще выявляются позже – среди случаев рака, обнаруженных в ходе скрининга, только 2% имели отдаленные метастазы, тогда как вне скрининга таких случаев было 7%“, – приводит данные она.

Собственно, по ее словам, в этом и заключается цель подобных обследований – предотвратить развитие тяжелого заболевания или выявить его до того, как рак станет неоперабельным или не поддающимся лечению.