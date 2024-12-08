Как карта ляжет: какие пособия зависят от дохода?

„В каждом квартале, то есть четыре раза в год, можно получить 30 евро на продуктовую карту Rimi. Количество зачислений на карту зависит от того, получал ли человек хотя бы один раз в каждом квартале эти пособия“, – уточняет Улли Луйде, ведущий специалист отдела социальных услуг и пособий Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения.

По ее словам, если нуждающийся в предыдущем квартале получил прожиточное пособие или другую субсидию от местного самоуправления (например, помощь на приобретение дров, на покупку очков, лекарств, компенсацию за место в детском саду и т. д.), то в конце первого месяца нового квартала ему зачисляют деньги на продуктовую карту, которые он должен потратить до конца текущего квартала.

„Список получателей продуктовой карты составляют на основе заявок и данных о тех, кто получает прожиточное пособие и пособие, связанное с оценкой потребности в помощи местного самоуправления, – объясняет представитель Министерства социальных дел Айре Йохансон. – Чтобы подать заявку, человек должен обратиться к социальному работнику местного самоуправления по месту жительства. При необходимости это нужно делать каждый месяц. Продуктовую карту не выдают отдельно – только вместе с данными пособиями“.

Деньги нужно успеть использовать в течение квартала, остаток на следующий квартал не переносится.

Если же нуждается вся семья, то им начисляют деньги на одну карту – всю сумму поддержки для семьи.

Если ранее нуждающимся помогали, выдавая им продукты с длительным сроком хранения, то теперь на карту им перечисляют 30 евро (на человека) в квартал, и люди сами могут выбирать, какие продукты питания или товары первой необходимости они хотят приобрести на эти деньги.

В прошлом году Министерство социальных дел запустило систему продовольственных карточек. Партнером проекта стала компания Rimi Eesti Food AS, выигравшая тендер. С октября 2023 года прежняя система закупки продовольственной помощи по всей Эстонии была заменена на продовольственные карточки Rimi. Однако то и дело люди обращаются с вопросами в связи с этой системой помощи.

Нет пособия – нет денег

По словам Луйде, пособие, зависящее от дохода, и прожиточное пособие – это дополнительная поддержка, которую выплачивает местное самоуправление.

„Прожиточное пособие можно получить для покрытия расходов, связанных с жильем (в пределах установленных лимитов), чтобы у человека после оплаты счетов оставалось на жизнь не менее 200 евро“, – говорит Луйде.

По ее словам, все лица, получающие прожиточное пособие (включая тех, кому пособие может быть не назначено, или чей доход превышает уровень прожиточного минимума на 15%), также получают продуктовую карту. Эту помощь можно получать каждый месяц при наличии оснований.

„И в таком случае зачисление дополнительной суммы на продуктовую карту также гарантируют“, – подчеркивает Луйде.

Второй вариант, когда человек может получить продуктовую карту, – это если ему назначено пособие, зависящее от дохода. Как объясняет Луйде, это пособие, если необходимость в нем подтверждена, выплачивают для покрытия обоснованных расходов.

Максимальный размер пособия, зависящего от дохода, – до 250 евро на взрослого и до 350 евро на ребенка в год.

Как объясняет специалист, если человек получает пособие, зависящее от дохода, например – 50 евро, хотя бы один раз в квартал, то это также влечет за собой право на начисление 30 евро на продуктовую карту – также раз в квартал.

Если человек уже получил финансовую помощь в максимальном размере, то есть 250 евро за первое полугодие, он имеет право на 30 евро на продуктовую карту только в первых двух кварталах. В дальнейшем деньги ему переводить не будут.

Выясняется, что Александру в 2024 году действительно было назначено пособие, зависящее от дохода, выделенное из бюджета Таллинна. И, соответственно, Александр как человек, его получивший, имел право и на продуктовую помощь. Поэтому в том же году ему перечисляли 30 евро на карточку Rimi.