Как карта ляжет: какие пособия зависят от дохода?(1)
Житель Таллинна Александр живет один и получает пенсию по нетрудоспособности, его доход составляет всего 360 евро в месяц. Он обратился в редакцию с вопросом: „Мне выдали продуктовую карточку Rimi, но в четвертом квартале почему-то не перечислили на нее пособие в размере 30 евро. Хотел бы узнать, почему? И каким образом связаны это пособие и компенсация за покупку лекарств?“ „МК-Эстония“ выяснила, как начисляют пособия, зависящие от дохода, и что нужно делать, чтобы их не потерять.
В прошлом году Министерство социальных дел запустило систему продовольственных карточек. Партнером проекта стала компания Rimi Eesti Food AS, выигравшая тендер. С октября 2023 года прежняя система закупки продовольственной помощи по всей Эстонии была заменена на продовольственные карточки Rimi. Однако то и дело люди обращаются с вопросами в связи с этой системой помощи.
Карта-самобранка
Если ранее нуждающимся помогали, выдавая им продукты с длительным сроком хранения, то теперь на карту им перечисляют 30 евро (на человека) в квартал, и люди сами могут выбирать, какие продукты питания или товары первой необходимости они хотят приобрести на эти деньги.
Если же нуждается вся семья, то им начисляют деньги на одну карту – всю сумму поддержки для семьи.
Деньги нужно успеть использовать в течение квартала, остаток на следующий квартал не переносится.
„Список получателей продуктовой карты составляют на основе заявок и данных о тех, кто получает прожиточное пособие и пособие, связанное с оценкой потребности в помощи местного самоуправления, – объясняет представитель Министерства социальных дел Айре Йохансон. – Чтобы подать заявку, человек должен обратиться к социальному работнику местного самоуправления по месту жительства. При необходимости это нужно делать каждый месяц. Продуктовую карту не выдают отдельно – только вместе с данными пособиями“.
По ее словам, если нуждающийся в предыдущем квартале получил прожиточное пособие или другую субсидию от местного самоуправления (например, помощь на приобретение дров, на покупку очков, лекарств, компенсацию за место в детском саду и т. д.), то в конце первого месяца нового квартала ему зачисляют деньги на продуктовую карту, которые он должен потратить до конца текущего квартала.
„В каждом квартале, то есть четыре раза в год, можно получить 30 евро на продуктовую карту Rimi. Количество зачислений на карту зависит от того, получал ли человек хотя бы один раз в каждом квартале эти пособия“, – уточняет Улли Луйде, ведущий специалист отдела социальных услуг и пособий Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения.
Нет пособия – нет денег
По словам Луйде, пособие, зависящее от дохода, и прожиточное пособие – это дополнительная поддержка, которую выплачивает местное самоуправление.
„Прожиточное пособие можно получить для покрытия расходов, связанных с жильем (в пределах установленных лимитов), чтобы у человека после оплаты счетов оставалось на жизнь не менее 200 евро“, – говорит Луйде.
По ее словам, все лица, получающие прожиточное пособие (включая тех, кому пособие может быть не назначено, или чей доход превышает уровень прожиточного минимума на 15%), также получают продуктовую карту. Эту помощь можно получать каждый месяц при наличии оснований.
„И в таком случае зачисление дополнительной суммы на продуктовую карту также гарантируют“, – подчеркивает Луйде.
Второй вариант, когда человек может получить продуктовую карту, – это если ему назначено пособие, зависящее от дохода. Как объясняет Луйде, это пособие, если необходимость в нем подтверждена, выплачивают для покрытия обоснованных расходов.
Максимальный размер пособия, зависящего от дохода, – до 250 евро на взрослого и до 350 евро на ребенка в год.
Как объясняет специалист, если человек получает пособие, зависящее от дохода, например – 50 евро, хотя бы один раз в квартал, то это также влечет за собой право на начисление 30 евро на продуктовую карту – также раз в квартал.
Если человек уже получил финансовую помощь в максимальном размере, то есть 250 евро за первое полугодие, он имеет право на 30 евро на продуктовую карту только в первых двух кварталах. В дальнейшем деньги ему переводить не будут.
Выясняется, что Александру в 2024 году действительно было назначено пособие, зависящее от дохода, выделенное из бюджета Таллинна. И, соответственно, Александр как человек, его получивший, имел право и на продуктовую помощь. Поэтому в том же году ему перечисляли 30 евро на карточку Rimi.
Когда же выплачивать пособие закончили, потому что был достигнут лимит в 250 евро в год, то и деньги на продуктовую карту в дальнейшем по закону уже переводить было нельзя.
При чем же здесь лекарства?
Александр полагает, что это может быть также связано каким-то образом с пособием на лекарства.
„Лекарства и деньги, зачисляемые на продуктовую карту, не связаны каким-либо иным образом, кроме того, что право на продуктовую карту возникает у человека, который хотя бы раз в установленный период получил пособие, потому что он нуждается, – объясняет Улли Луйде. – Если пособие он не получал (нет необходимости, не соответствует критериям или если достигнут лимит), то права на продуктовую карту или на зачисляемые на нее деньги нет. Это – не отдельный вид пособия, а автоматическое следствие получения пособий на основе нуждаемости при определенных условиях“.
При этом пособие, связанное с уровнем дохода, может быть назначено по различным причинам, в том числе – и для поддержания и восстановления здоровья.
„Это – действительно распространенная ошибка среди получателей помощи –
путать цель пособия и учреждения, которые их назначают и выплачивают. Тут важно понимать, платит пособие муниципалитет или государство, – поясняет представитель Департамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж. – В данном же случае человек, по всей видимости, получал не компенсацию за лекарства, а пособие от местного самоуправления, которое назначает и выплачивает его, или же принимает отрицательное решение о назначении. Местные самоуправления для этого используют данные из регистра социальных услуг и пособий (STAR), выясняя потребность человека в такой помощи“.
По ее словам, систему продуктовых карточек курирует Министерство социальных дел, которое в свою очередь установило критерии для их получения.
„Перечисление средств на продуктовую карточку действительно идет через местное самоуправление, но оно выступает как посредник между министерством и конечным получателем“, – добавляет она.
Как говорит Александр, чтобы получать субсидию 30 евро на покупку продуктов регулярно, ему рекомендовали подавать ходатайство на пособие, зависящее от дохода, не каждый месяц, а реже – скажем, через месяц. То есть, равномерно „распределять“ пособие в течение года.
Тогда автоматически ему будут переводить и деньги на продовольственную карту.
Наша справка
Помощь продуктовых банков
Людям, оказавшимся в сложном положении, также предоставляют продовольственную помощь, полученную в виде пожертвований, которую продуктовые банки собирают и распределяют на протяжении всего года.
Получатели – люди или семьи (родитель/опекун и дети, проживающие на одной территории), оказавшиеся в тяжелой экономической ситуации, чья потребность в помощи была установлена социальным работником местного самоуправления.
Пожертвованную продовольственную помощь предоставляют в течение месяца во время оценки потребности в помощи и в течение последующих трех месяцев. Необходимость в дальнейшей помощи социальный работник оценивает повторно.
Полезно знать
Другие пособия, зависящие от доходов
Прожиточное пособие – финансовая помощь, обеспечивающая минимальными ресурсами для повседневной жизни (продукты питания, лекарства, расходы на жилье и т. д.). О прожиточном пособии следует ходатайствовать в местном самоуправлении.
Прожиточное пособие может получить одинокий человек или семья, чей ежемесячный чистый доход после вычета расходов на жилье ниже установленного прожиточного минимума, который в 2024 году составляет:
▪ 200 евро на первого или единственного члена семьи,
▪ 160 евро на каждого последующего совершеннолетнего члена семьи,
▪ 240 евро на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Общая формула расчета прожиточного пособия выглядит следующим образом:
прожиточное пособие = прожиточный минимум + расходы на жилье (с учетом социально обоснованной нормы и предельного объема расходов на жилье) – доходы
Семье с одним родителем и несовершеннолетними детьми вместе с прожиточным пособием выплачивают дополнительное пособие в размере 15 евро.
К сведению
Назначенные Департаментом социального страхования пособия и их суммы можно посмотреть в среде самообслуживания.