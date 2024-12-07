07.12.2024, 10:08
ФОТО | Русский язык на упаковке Merevaik вызывает вопросы. Наименование продукта должно быть на эстонском языке(55)
ФОТО: | Delfi Meedia
Читателей издания Ärileht заинтересовал дизайн упаковки плавленого сыра Merevaik: на упаковке первым указано название продукта на русском языке, а не на эстонском. Название на эстонском языке есть, но оно размещено сбоку и не привлекает внимание.
Плавленый сыр Merevaik производит компания Tere, которая является частью крупного предприятия Nordic Milk OÜ. Ärileht запросил у них комментарий по поводу упаковки.
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