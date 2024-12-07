Новости Эстонии
07.12.2024, 10:08

ФОТО | Русский язык на упаковке Merevaik вызвал у покупателей вопросы

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Департамент: закон о языке не нарушен
Merevaik
Merevaik
ФОТО: INGMAR MUUSIKUS | Delfi Meedia

Читателей издания Ärileht заинтересовал дизайн упаковки плавленого сыра Merevaik: на упаковке первым указано название продукта на русском языке, а не на эстонском. Название на эстонском языке есть, но оно размещено сбоку и не привлекает внимание.

Плавленый сыр Merevaik производит компания Tere, которая является частью крупного предприятия Nordic Milk OÜ. Ärileht запросил у них комментарий по поводу упаковки.

„Поскольку данный продукт находится на рынке уже очень долго, вероятно, мы этого просто не замечали“, — говорит генеральный директор Nordic Milk OÜ Юло Кивине.

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