На шоссе BMW вылетел с дороги, водитель госпитализирован

На месте происшествия выяснилось, что на дороге с поворотом налево BMW съехал вправо. В машине находился только водитель — 38-летний мужчина.

Водителя доставила в больницу скорая помощь.

Обстоятельства аварии будут установлены в ходе расследования.

Как сообщалось ранее, сегодня утром в Тартумаа в результате тяжелой аварии погибли два человека, еще двое находятся в больнице. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило на пульт тревоги в деревне Колга в волости Ныо Ныо-Камбья. Сначала сообщалось о гибели одного человека, но позднее стало известно, что погибших двое.

По данным представителя Тартуского отделения полиции Тарво Леэзика, тяжелая авария произошла на пересечении шоссе Ныо-Камбья и Яристе-Луке. Столкнулись грузовой автомобиль Volvo, которым управлял 39-летний мужчина, и легковой автомобиль Audi, за рулем которого был 47-летний мужчина. Произошло настолько сильное столкновение, что машины отбросило в поле. В результате пострадали четыре человека, находившиеся в Audi. На месте происшествия погибли 83-летний и 40-летний мужчины, находившиеся на заднем сиденье.

Скорая помощь доставила водителя и другого пассажира Audi в больницу. Водитель грузовика госпитализации не потребовался. Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, водители обоих транспортных средств были трезвыми.

Полиция установит точные обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства.

Специалисты отмечают, что зимние условия и холодные ночи значительно увеличивают количество аварий. По данным страховых компаний, в зимний период количество происшествий возрастает на 30-40%. Водителям рекомендуется быть особенно внимательными на дороге, так как скользкие покрытия и недостаточная дистанция между автомобилями часто становятся причиной ДТП.