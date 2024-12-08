Экономика
08.12.2024, 19:55

Украинцы и белорусы в эмиграции. Какие профессии востребованы в ЕС, а кто больше всех уязвим?

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Кристина Худенко
Мигранты из Беларуси и Украины при устройстве на работу в странах ЕС сталкиваются с трудностями. Фото иллюстративное
Мигранты из Беларуси и Украины при устройстве на работу в странах ЕС сталкиваются с трудностями. Фото иллюстративное
ФОТО: KieferPix | Shutterstock

С какими трудностями сталкиваются мигранты из Беларуси и Украины при устройстве на работу в странах Евросоюза. Что мешает и что помогает им работать по специальности в новой стране? Какие профессии лучше конвертируются? Каким эмигрантам приходится труднее всего? Об этом рассказали авторы исследования „Как мигранты из Беларуси и Украины адаптируются на рынке труда ЕС“, которое цитирует латвийский Delfi.

Попадая в чужую страну вынужденно или по собственному желанию, иммигранты пытаются задействовать все свои навыки и квалификации, чтобы организовать жизнь на новом месте.

Люди одних профессий (например, айтишники или дальнобойщики и т.д.) от переезда мало что теряют, а то и приобретают, представители других профессий (школьные учителя, юристы и т. д.) должны пройти длинный путь, чтобы реализовать свой „капитал“, а то и начать жизнь заново — нередко, наработав новые навыки и квалификации.

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