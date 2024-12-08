Украинцы и белорусы в эмиграции. Какие профессии востребованы в ЕС, а кто больше всех уязвим?

С какими трудностями сталкиваются мигранты из Беларуси и Украины при устройстве на работу в странах Евросоюза. Что мешает и что помогает им работать по специальности в новой стране? Какие профессии лучше конвертируются? Каким эмигрантам приходится труднее всего? Об этом рассказали авторы исследования „Как мигранты из Беларуси и Украины адаптируются на рынке труда ЕС“, которое цитирует латвийский Delfi.