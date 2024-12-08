Рийгикогу не поддерживает быстрое внедрение в Эстонии инициативы Еврокомиссии в сфере высшего образования

Председатель комиссии Пеэтер Тали подчеркнул, что комиссия по делам Европейского союза всячески поддерживает продвижение сотрудничества между вузами государств-членов Европейского союза и обозначение европейской степени. Однако комиссия выступает против столь же стремительного внедрения степени.

„Европейская степень означала бы новую и параллельную квалификацию и обязала бы нас вносить изменения во внутригосударственное правовое пространство. Слишком много неопределенности, вопросов без ответов и нестыковок, и именно поэтому на данный момент невозможно поддержать создание европейской степени и ее использование“, – сказал Тали. Он подчеркнул, что важно обеспечить баланс между эстоноязычными и международными учебными программами, а высшее образование по возможности должно быть эстоноязычным.

Инициатива также направлена на создание новой системы обеспечения качества. Согласно позиции Эстонии, мы поддерживаем улучшение систем обеспечения качества, но не считаем необходимым разрабатывать новую надинституционную систему. Согласно позиции Эстонии, подобная система будет носить дублирующий характер и не будет способствовать выполнению цели по сокращению административной нагрузки.

Эстония придерживается принципиальной позиции, что пакет должен соответствовать принципу субсидиарности государств-членов в сфере образования и не должен нарушать автономию или академическую свободу университетов. В качестве примера или решения следовало бы использовать договор об автоматическом признании квалификации, который уже действует между Балтийскими государствами и государствами Бенилюкс. Эстония приглашает присоединиться к нему все государства-члены Европейского союза. О своем интересе уже заявили Польша и Ирландия.

С позицией правительства относительно представленных Европейской комиссией инициатив по пакету европейского высшего образования членов комиссии ознакомила ведущий эксперт в сфере высшего образования Министерства образования и науки Янне Пукк. Комиссия по делам Европейского союза решила консенсусом поддержать позиции в соответствии с мнением комиссии по культуре.

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