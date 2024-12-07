Эстонский эксперт дал прогноз по ценам на моторное топливо

По словам руководителя по ценообразованию на моторное топливо компании Circle K Индрека Сасси, это означает снижение давления в сторону роста цен. „ОПЕК+ отложил увеличение объемов добычи еще на три месяца и заявил о намерении прекратить сокращение добычи в течение 18 месяцев, что медленнее первоначально запланированного темпа. Глобальный спрос на нефтепродукты продолжает снижаться, главным образом из-за Китая, и не все участники картеля соблюдают согласованные объемы добычи. Таким образом, роста цен в ближайшее время не ожидается“, - пояснил Сасси.

Кроме того, ОПЕК+ способствовал буму добычи сланцевой нефти в США, и ожидается, что после продолжения сокращений добычи со стороны ОПЕК+ и вступления Дональда Трампа в должность объемы производства нефти в США вырастут еще больше. В начале следующего года это может привести к тому, что предложение превысит спрос. Последний отчет о запасах нефти в США также показал увеличение объемов готовой продукции и снижение спроса.

В то же время, по словам Сасси, нельзя забывать о напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, весь мир с волнением наблюдает за тем, удастся ли Китаю восстановить свои промышленные мощности и когда именно это произойдет.

„Промышленное производство Китая увеличивается второй месяц подряд. Это свидетельствует о том, что пакет стимулов центрального правительства страны начинает давать результаты, – отметил Сасси. – На добычу нефти, а следовательно, и на ее цену также может повлиять геополитическое напряжение на богатом нефтью Ближнем Востоке. Перемирие между „Хезболлой“ и Израилем остается хрупким, а события в Сирии заставляют участников рынка внимательно следить за ситуацией из опасений, что конфликт может иметь более широкий эффект в регионе“.

С 1 декабря заправки в Эстонии обязаны продавать арктическое дизельное топливо с морозоустойчивостью не менее -26 градусов, однако на всех станциях Circle K предлагается дизельное топливо более высокого класса с морозоустойчивостью до -32 градусов.

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