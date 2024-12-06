06.12.2024, 16:30
ФОТО | Наркокурьерши, которые везли в Эстонию кокаин в полостях тела, получили приговор(7)
В апреле в Таллиннском аэропорту были задержаны две уроженки Нигерии, которые везли в Эстонию два килограмма кокаина, спрятанного в полостях их тел. В пятницу суд разбирал дело в порядке договорного производства и приговорил обвиняемых к пяти годам лишения свободы.
Как пояснила прокурор Диана Хелила суду, согласно заключенной с обвиняемыми договоренности, они признаются виновными в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в большом количестве и получают в виде наказания пять лет лишения свободы. Истечение срока начинается с 12 апреля, когда наркокурьеры были задержаны.
Уже подписаны?