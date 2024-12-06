ФОТО | Наркокурьерши, которые везли в Эстонию кокаин в полостях тела, получили приговор

В апреле в Таллиннском аэропорту были задержаны две уроженки Нигерии, которые везли в Эстонию два килограмма кокаина, спрятанного в полостях их тел. В пятницу суд разбирал дело в порядке договорного производства и приговорил обвиняемых к пяти годам лишения свободы.