Экономика
06.12.2024, 16:50

Эксперт советует: как добавить 1000 евро к своей зарплате?

 
Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В нынешней экономической ситуации есть возможность значительно увеличить зарплату, считает инвестор и тренер по финансовой грамотности Кристи Сааре.

По ее словам, смена профессии может привести к гораздо более резкому росту зарплаты, чем просто просьба о повышении зарплаты, пишет dv.ee. „Люди пишут мне свои истории успеха – после смены профессии их зарплата увеличилась на тысячу евро в месяц“, – отметила Сааре в эфире утренней программы радио Äripäev.

Также Сааре считает очень полезным быстрое освоение дополнительных навыков. „Очень многие навыки сейчас универсальны. Если ты, например, специалист, работающий с компьютером, у тебя есть много навыков, которые легко перенести в другие сферы“, – отметила она.

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