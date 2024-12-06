06.12.2024, 16:50
Эксперт советует: как добавить 1000 евро к своей зарплате?
ФОТО: | Delfi Meedia
В нынешней экономической ситуации есть возможность значительно увеличить зарплату, считает инвестор и тренер по финансовой грамотности Кристи Сааре.
По ее словам, смена профессии может привести к гораздо более резкому росту зарплаты, чем просто просьба о повышении зарплаты, пишет dv.ee. „Люди пишут мне свои истории успеха – после смены профессии их зарплата увеличилась на тысячу евро в месяц“, – отметила Сааре в эфире утренней программы радио Äripäev.
Также Сааре считает очень полезным быстрое освоение дополнительных навыков. „Очень многие навыки сейчас универсальны. Если ты, например, специалист, работающий с компьютером, у тебя есть много навыков, которые легко перенести в другие сферы“, – отметила она.