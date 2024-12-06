Эксперт советует: как добавить 1000 евро к своей зарплате?

По ее словам, смена профессии может привести к гораздо более резкому росту зарплаты, чем просто просьба о повышении зарплаты, пишет dv.ee. „Люди пишут мне свои истории успеха – после смены профессии их зарплата увеличилась на тысячу евро в месяц“, – отметила Сааре в эфире утренней программы радио Äripäev.