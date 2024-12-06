Готовы сразу поменять работу. Ожидания жителей Эстонии в отношении зарплат снова выросли

К такому выводу пришли авторы проведенного недавно Palgainfo Agentuur и ​​порталом CVKeskus.ee опроса, в котором приняли участие почти 7000 человек.

Медианное ожидание заработной платы показывает предел, выше которого ожидания наблюдаются у половины опрошенных и ниже — у второй половины. Для работодателя удовлетворение запроса на зарплату в 2100 евро означает более 3600 евро расходов на рабочую силу вместе со всеми налогами. Разница между реальной зарплатой и зарплатой мечты немного уменьшилась: этой осенью ожидание на 480 евро выше реальной зарплаты, в то время как год назад разница составляла 500 евро. Лишь 16% сотрудников считают вероятным получение желаемой зарплаты, большинство не рассчитывает на это.

Свои ожидания в отношении оплаты труда люди оправдывают ростом стоимости жизни и увеличением нагрузки. 42% сотрудников отмечают, что их зарплата за год не изменилась, в прошлом году не получили прибавки к зарплате чуть более трети (34%).

В последние годы увеличился процент работников, оценивающих свое материальное положение как плохое. Если два года назад трудности испытывали 18% респондентов, а год назад 20%, то в этом году такую оценку дали 22%. Испытывающие материальные проблемы работники зарабатывают менее 1400 евро чистыми. Работники, которые оценивают свое положение как среднее, получают более 1700 евро, а те, кто получают более 2400 евро, считают свое финансовое положение хорошим.

Плохое материальное положение и неудовлетворенность заработной платой заставляют людей изучать рынок труда. За год увеличился процент тех, кто ищет работу и открыт к предложениям: лишь 19% работников не ищут работу и не открыты к предложениям.

Большинство работников готовы сменить место работы ради более высокой зарплаты, только 8% не стали бы это делать ни при каких обстоятельствах. Более четверти (28%) работников готовы поменять работу в случае увеличения зарплаты на 21-30%, более трети хотят получить еще более выгодное предложение. По сравнению с прошлым годом увеличилась доля работников, готовых перейти на другое место за прибавку в 11-20%.

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