Михкельсон на встречах в Вашингтоне призвал поддержать План победы Украины и провести в Грузии новые выборы(8)
В ходе встреч в Конгрессе США председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон подчеркнул, что восстановление устойчивого мира в Европе возможно лишь при помощи единой и сильной политики западных стран, которая поможет Украине победить в развязанной Россией агрессивной войне и вступить в НАТО.
По словам Михкельсона, также важно остановить наступление российского империализма в Грузии, введя персональные санкции против олигарха Бидзины Иванишвили и его приспешников. Для выхода из конституционного кризиса необходимо организовать новые и свободные выборы.
Вчера и позавчера Михкельсон и член комиссии по иностранным делам Ээрик-Нийлес Кросс встретились с Джимом Ришем, который займет пост председателя Комитета Сената США по международным отношениям, и Джинн Шейхин, которая станет заместителем председателя комитета, а также с членами Палаты представителей Джо Уилсоном, Биллом Хейзенгой, Джо Кортни и Брэдом Шнайдером.
По словам Михкельсона, встречи позволили подтвердить, что Эстония привержена сохранению и развитию хороших отношений с США и продолжает выполнять союзнические обязательства, укреплять свою безопасность и оказывать твердую поддержку Украине. „Украине необходима поддержка до тех пор, пока она не победит в войне, и дальнейшее участие США в данном случае крайне важно“, – сказал он. Помимо поддержки Украины, стороны обсудили продолжение трансатлантического сотрудничества, увеличение вклада в оборону со стороны Европы, укрепление сил сдерживания и обороны на восточном крыле НАТО и критическую ситуацию в Грузии.
Также у эстонских депутатов состоялась встреча в Институте Хадсона.
Михкельсон и Кросс находятся с визитом в США в связи с ежегодным парламентским форумом по вопросам разведки и безопасности, в котором также принимает участие член Рийгикогу Мати Райдма. В начале следующей недели в Вашингтоне Михкельсон совместно с руководителем делегации Эстонии в Парламентской ассамблее НАТО Раймондом Кальюлайдом примет участие в трансатлантическом форуме ассамблеи, в рамках которого также планируется посетить штаб-квартиру НАТО и военно-морскую базу США в Норфолке.
Напомним, что комиссия Рийгикогу по иностранным делам в понедельник, 2 декабря, выступила с заявлением, в котором призвала государства-члены Европейского союза быстро реагировать и действовать в эти все более критические для демократии в Грузии времена.
В своем заявлении комиссия осудила жестокое подавление мирных демонстраций, осуществленное при поддержке наступающего российского империализма, и призвала прекратить применение любого насилия в отношении народа Грузии.
Также комиссия призвала государства-члены Европейского союза быстро реагировать и действовать в эти все более критические для демократии в Грузии времена. „Поскольку ситуация в Грузии с каждым днем только усугубляется, мы считаем необходимым единое и незамедлительное введение санкций со стороны государств ЕС в отношении людей, незаконно захвативших власть в результате фальсификации выборов, – считает комиссия по иностранным делам. – Для завершения конституционного кризиса и восстановления демократии в Грузии неизбежно необходимо организовать новые парламентские выборы“.