Михкельсон на встречах в Вашингтоне призвал поддержать План победы Украины и провести в Грузии новые выборы

По словам Михкельсона, также важно остановить наступление российского империализма в Грузии, введя персональные санкции против олигарха Бидзины Иванишвили и его приспешников. Для выхода из конституционного кризиса необходимо организовать новые и свободные выборы.

Вчера и позавчера Михкельсон и член комиссии по иностранным делам Ээрик-Нийлес Кросс встретились с Джимом Ришем, который займет пост председателя Комитета Сената США по международным отношениям, и Джинн Шейхин, которая станет заместителем председателя комитета, а также с членами Палаты представителей Джо Уилсоном, Биллом Хейзенгой, Джо Кортни и Брэдом Шнайдером.

По словам Михкельсона, встречи позволили подтвердить, что Эстония привержена сохранению и развитию хороших отношений с США и продолжает выполнять союзнические обязательства, укреплять свою безопасность и оказывать твердую поддержку Украине. „Украине необходима поддержка до тех пор, пока она не победит в войне, и дальнейшее участие США в данном случае крайне важно“, – сказал он. Помимо поддержки Украины, стороны обсудили продолжение трансатлантического сотрудничества, увеличение вклада в оборону со стороны Европы, укрепление сил сдерживания и обороны на восточном крыле НАТО и критическую ситуацию в Грузии.

Также у эстонских депутатов состоялась встреча в Институте Хадсона.

Михкельсон и Кросс находятся с визитом в США в связи с ежегодным парламентским форумом по вопросам разведки и безопасности, в котором также принимает участие член Рийгикогу Мати Райдма. В начале следующей недели в Вашингтоне Михкельсон совместно с руководителем делегации Эстонии в Парламентской ассамблее НАТО Раймондом Кальюлайдом примет участие в трансатлантическом форуме ассамблеи, в рамках которого также планируется посетить штаб-квартиру НАТО и военно-морскую базу США в Норфолке.