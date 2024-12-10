Эстонскую гимнастику возглавила 36-кратная чемпионка страны. Теперь мы выиграем чемпионат Европы?

Наталья Инно получила поддержку от 38 клубов-членов федерации и в течение следующих четырёх лет будет работать на должности президента Эстонского союза гимнастики.

„По уставу, чтобы быть избранным, нужно набрать больше половины голосов присутствующих, и при этом на собрании должно быть как минимум 2/3 членов клубов. Я переживала, наверное, больше всего за выполнение этих критериев. Я понимала, что если меня не выберут, это будет решение наших клубов, нашей гимнастической семьи Эстонии, и значит, ничего страшного не случится. Я бы всё равно осталась в гимнастике. Конечно, я рада, я довольна результатом. Результаты показывают, что меня поддерживает более 85%, и это меня очень мотивирует. Это подтверждает, что я на правильном пути“, — поделилась Наталья Инно своими первыми эмоциями.

По словам Натальи Инно, её каждодневная работа не изменится. „Я реально чувствую, что я в правильном месте сейчас, и хотя бы следующие 4 года я могу многое сделать, учитывая мой международный опыт и опыт в Олимпийском комитете как члена правления“, — отметила она.

Говоря о задачах президента, Наталья добавила: „Главная задача — это руководить правлением, то есть организовать работу. Работа с клубами, работа во всех направлениях: с тренерами, с судьями. Также важна документация, потому что мы сейчас очень внимательно относимся к соответствию наших уставов, регламентов и правил текущим стандартам. Например, наш устав был принят в 1995 году. Да, были косметические поправки в 2016, но даже с учётом этих изменений прошло почти 10 лет, и мы сейчас активно работаем над этим“.

Она также отметила, что сейчас создается дисциплинарная комиссия, которая является обязательной для всех спортивных организаций. „Скажу так, я не пришла туда как директор. У нас есть секретариат из шести человек, который возглавляет генеральный секретарь Тенерин Вармен, и по сути, каждодневное руководство и менеджмент — это её работа. Президент больше исполняет представительскую роль, и вся документация, отчёты и так далее подписываются президентом. Поэтому первое, с чем мне предстоит разобраться, — это что у нас подписано, а что нет“.

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