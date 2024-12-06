Наталья Инно избрана новым президентом Эстонского союза гимнастики

Новый президент Эстонского союза гимнастики избран сроком на четыре года, сообщает пресс-служба организации. Наталья Инно, ранее занимавшая пост вице-президента, была выбрана на эту должность. Она является бывшей гимнасткой международного уровня, входит в правление Европейского гимнастического союза и является членом исполкома Олимпийского комитета Эстонии.

В правление Эстонского союза гимнастики также была избрана Полина Черняк, а Керсти Кулль, Марис Йессе и Ольга Гоголадзе продолжат свою работу в составе правления.

До этого пост президента занимал Пеэтер Тишлер, который руководил союзом с 2017 года.

„Внося свой вклад в развитие гимнастики в Эстонии на протяжении последних 8 лет, я искренне горжусь тем, чего достигли наши гимнасты, тренеры, клубы и сотрудники Союза за эти годы. В то же время я вижу перед собой нереализованные цели и готова работать для их достижения в течение следующих четырех лет. Я благодарна за доверие, оказанное гимнастическому сообществу. Гимнастика стала моим стилем жизни“, – отметила Инно после объявления результатов выборов.

Наталья Инно — многократная чемпионка Эстонии по художественной гимнастике, которая, помимо своей роли вновь избранного президента Эстонского союза гимнастики, также является членом правления Европейской гимнастической федерации и членом исполнительного комитета Олимпийского комитета Эстонии. Летом этого года Инно входила в организационный комитет Олимпийских игр в Париже, где она координировала дисциплины гимнастики, включенные в программу этих Олимпийских игр.

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