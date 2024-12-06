Поступают жалобы. В Эстонии начали расследование деятельности ведущего автомобильного портала

Руководитель по административным производствам Департамента конкуренции Кадри Лепикульт пояснила, что в ходе надзорного производства необходимо выяснить, не нарушил ли AllePal OÜ правила конкуренции в связи с условиями экспорта-импорта и зеркалированием данных, предлагаемых на портале auto24.ee, а также с возможным неравным применением условий использования услуг портала к продавцам транспортных средств

„Департамент конкуренции ранее признал, что фирма AllePal OÜ занимает на рынке предоставления услуг по размещению транспортных средств доминирующее положение“, - сказала Лепикульт. Начало производства еще не означает, что компания совершила нарушение, и не означает, что нарушение было установлено. Повод для возбуждения производства — полученные с рынка жалобы и сигналы.

Департамент конкуренции осуществляет государственный надзор в сфере конкуренции, электроэнергетики, природного газа, централизованного теплоснабжения, почтовых услуг, железной дороги, авиации, портов, общественного водоснабжения и канализации, а также предотвращает недобросовестную торговую практику в цепочках поставок сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Ведомство находится в ведении Министерства юстиции.

Собственник автомобильного портала auto24.ee — фирма AllePal OÜ - работает на рынке размещения объявлений уже более 12 лет. В последние годы дела компании идут всё лучше и лучше, за последние пять лет она смогла по существу утроить свой оборот. Если в 2019 году оборот компании составлял 6,1 миллиона евро, то в прошлом году он достиг почти 18,3 миллиона евро. Предприятие приносит приличную прибыль. Если в 2022 году оно заработало около 1,8 миллиона евро прибыли, то в прошлом году размер прибыли уже превысил 4,5 миллиона евро.

Помимо портала auto24.ee фирме AllePal OÜ принадлежат также такие популярные порталы, как портал недвижимости kv.ee, порталы по купле-продаже товаров osta.ee, soov.ee и kuldnebors.ee.

Начиная со 2 августа 2019 года собственником AllePal OÜ является зарегистрированная в Литве фирма Antler Group UAB. Ранее ею владел известный крупный эстонский предприниматель Маргус Линнамяэ.

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