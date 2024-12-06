Известный таллиннский экс-центрист вступил в партию Isamaa

„Я рад, что таллиннская команда Isamaa усиливается. Большой предпринимательский опыт Марека Юргенсона внесет в это ценный вклад, я приветствую его в рядах Isamaa“, - сказал председатель партии Урмас Рейнсалу.

Сам Юргенсон отметил, что видит в Isamaa единственную серьезную альтернативу нынешней правительственной коалиции. „Мы будем работать как единая команда, чтобы добиться сильного результата на предстоящих в будущем году местных выборах, и затем мы должны поставить перед собой цель направить политический курс страны в правильном направлении“, - сказал Юргенсон.

Долгое время состоявший в Центристской партии, Юргенсон покинул ее в сентябре. Политик тогда рассказал Delfi, что причины его ухода из Центристской партии глубоко личные. Он утверждал, что член партии и бывший директор Таллиннской стоматологической клиники Максим Волков распространяет клевету и ложные обвинения в его адрес.

„Я также сказал Михаилу Кылварту, что если это не прекратится, то я выйду из партии, — объяснил он. — Я дал немного времени, но когда меня долго не воспринимали всерьез, то да, я вчера принял абсолютно обдуманное решение. Это долго меня беспокоило“.

„Я никого не оскорблял и не распространял слухи о других, но в отношении меня это делали, и мне это не нравится, — сказал Юргенсон. — Это продолжается уже довольно долго“.

Максим Волков отметил, что обоснование Юргенсона смехотворно. „Это детский сад, а я — взрослый человек“, — сказал он.

Волков отметил, что разногласия между людьми не касаются партии. „Марек просто сам решил выйти из партии. Сейчас он придумал что-то вроде оправдания, чтобы привлечь внимание, но это не причина“, — отметил он.

По словам Юргенсона, его уход из партии не был связан с политическими причинами. Он отметил, что не возражал против решения Центристской партии выйти из ALDE (Альянс либералов и демократов за Европу), а также одобрил присоединение Яака Мадисона к Центристской партии.

Еще тогда, в сентябре, Юргенсон дал понять, что ему нравится партия Isamaa. Он сообщил, что побеседовал с членом фракции Isamaa в столичном городском собрании Свеном Сестером, с которым они являются „старыми друзьями“ еще со времен работы в Рийгикогу.

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