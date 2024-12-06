Tallinna Vesi просит у Департамента конкуренции разрешения поднять цены на воду

Если Департамент конкуренции одобрит ходатайство, то один кубометр воды будет обходиться частному потребителю в 2,11 евро плюс налог с оборота. На данный момент кубометр воды стоит 1,85 евро без налога с оборота и 2,26 евро с налогом с оборота. По сообщению компании, изменение является результатом юридического обязательства по уравниванию цен на услуги для частных и бизнес-клиентов, а также необходимости продолжать инвестиции для обеспечения чистоты питьевой воды, сохранения окружающей среды и устойчивости услуг. Предприятие отмечает, что для среднестатистического домохозяйства расходы на услуги водоснабжения увеличатся менее чем на 3 евро в месяц.

По словам финансового директора Tallinna Vesi Таави Грёэна, изменение цен на услуги водоснабжения вызвано необходимостью инвестиций и предусмотренной законом обязанностью постепенно выровнять цены на услуги водоснабжения для домашних хозяйств и бизнес-клиентов. Закон, вступивший в силу в 2023 году, предусматривает, что принципы ценообразования для различных групп клиентов должны быть выровнены не позднее июля 2026 года. Если Департамент конкуренции одобрит ходатайство, цена на услуги водоснабжения изменится в среднем на 8% в 2025 году, увеличившись для частных клиентов и снизившись для бизнес-клиентов. Цены для частных клиентов будут повышены на 14%.

Помимо следующей из закона необходимости уравнять цены на услуги водоснабжения, запрашиваемое на 2025 год изменение необходимо для инвестиций. „В ценовом запросе учитываются запланированные на 2025 год инвестиции, которые помогут поддержать качество услуг водоснабжения и водоотведения, а также сохранить окружающую среду и обеспечить непрерывную работу поставщика жизненно важных услуг“, — пояснил Таави Грёэн.

Последний раз Tallinna Vesi повышала цены в начале ноября, но тогда рост был существенно меньше, составив для частных потребителей один цент за кубометр.

AS „Tallinna Vesi“ – крупнейшее предприятие водоснабжения в Эстонии, которое обслуживает более 25 000 частных и корпоративных клиентов и 500 000 конечных потребителей в Таллинне и близлежащих самоуправлениях.

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