Преподаватель эстонского языка: в нынешнем экономическом положении образование — не на первом месте, особенно у женщин

„Я вижу, как учителя используют любую возможность учиться. Конечно, хорошо, когда есть финансовые возможности изучать язык. Но у педагогов зачастую денег на это нет — курсы эстонского языка очень дорогие. Сейчас, в нынешнем экономическом положении, все только и смотрят, где бы сэкономить. И в первую очередь начинают экономить на себе, особенно женщины. Образование тоже не всегда стоит на первом месте“, — считает Маргарита Коор.

Преподаватель уверяет, что практически нет никакой разницы, кому преподавать. „Но часто именно учителям сложно поставить себя на место ученика. Выйти из зоны комфорта. Это получается далеко не у всех, — говорит Маргарита

Самой главной задачей педагог считает „разговорить“ учащихся. „Я называю это „открыть рот“. Потому что одна из серьезных проблем — „я много знаю, но рот не открываю“, — уверяет Маргарита и добавляет, что в изучении эстонского языка главное — не останавливаться и как можно больше повторять. „Я не волшебница с волшебной палочкой. По своему большому опыту могу сказать, что язык берется усидчивостью — все, что было на уроке, нужно повторять дома, — говорит преподаватель эстонского языка. — Учите в аудитории, а потом выходите за дверь — и все забываете. Так язык не взять“.

По состоянию на сентябрь на курсах эстонского языка уровней B1 и B2, проводимых в Таллинне и Харьюмаа, обучаются 128 работников образования, а на уровень C1 — 224. В общей сложности в Ида-Вирумаа запущено 18 учебных групп уровней B1-C1. Курсы проводятся Институтом эстонского языка в рамках программы Keelesamm, при финансовой поддержке Европейского союза.

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