ГРАФИК | В ноябре цены на продукты питания выросли
В ноябре индекс потребительских цен снизился по сравнению с октябрем на 0,4% и по сравнению с ноябрем прошлого года повысился на 3,7%.
В годовом сравнении цены на продукты питания в ноябре выросли на 5,6%.
По сравнению с ноябрем 2023 года бензин был дешевле на 7,1%, дизельное топливо — на 8,8%. Электричество было дешевле на 4,6%.
По данным Департамента статистики Эстонии, индекс потребительских цен в ноябре 2024 года снизился по сравнению с октябрем на 0,4% и по сравнению с ноябрем прошлого года повысился на 3,7%. Товары были дороже по сравнению с ноябрем прошлого года на 2,5%, услуги — на 5,6%.
По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески, по сравнению с октябрем на снижение индекса потребительских цен в ноябре в основном повлияли более дешевые международные перелеты и турпакеты, которые в октябре были дороже из-за школьных каникул. „Кроме того, по сравнению с октябрем на индекс повлияло удешевление аренды и электричества. По сравнению с ноябрем прошлого года на рост индекса больше всего повлияло повышение цен, связанное с продуктами питания и телефонными услугами“, — объяснил Вески.
Из продуктов питания за год подорожали безалкогольные напитки (19,6%), фрукты (13%), а также шоколад (21,8%) и кофе (16,6%). Подешевели сахар (26%), свежие овощи (4,7%) и мясо птицы (4,6%).
Ввиду снижения цен на мировом рынке по сравнению с ноябрем 2023 года бензин был дешевле на 7,1%, дизельное топливо — на 8,8%. Электричество по причине снижения биржевой цены было на 4,6% дешевле.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, ноябрь 2024
Люди готовы тратить больше времени ради льготных предложений
Как мы писали ранее, изменившаяся экономическая среда сильно повлияла на весь местный торговый ландшафт. Люди страдают от роста уровня цен, и это напрямую влияет на покупательскую способность и потребительские привычки. Опрос Norstat показывает, что большинство готовы потратить до получаса больше времени, чтобы посетить различные магазины, где желаемый товар продается по более доступной цене.
У всех торговых сетей низкая лояльность постоянных посетителей, а текущая экономическая ситуация только усугубляет ее. „Люди постоянно ищут способы платить меньше за продукты питания и промтовары. Все больше и больше людей готовы жертвовать своим драгоценным временем, чтобы найти выгодные предложения на товары повседневного спроса“, – говорит Каймо Нийтару, директор по закупкам и ассортименту Prisma.
Согласно исследованию, разные сети магазинов посещают в основном для удовлетворения неожиданных желаний покупки. Однако почти половина респондентов упомянули, что посещают несколько разных магазинов именно из-за скидочных предложений. Лишь 16% отметили, что покупают продукты там, где они самого высокого качества или самые свежие.
При этом оказалось, что среди основных посетителей различных сетей магазинов около 25–40% тех, кто из-за роста цен начал посещать другие магазины помимо своего основного. „Это очень четкий сигнал всем участникам рынка о том, что настали сложные времена и решениями управляет кошелек. К сожалению, это заставляет людей жертвовать своим комфортом или свободным временем, которое можно было бы провести с семьей, занимаясь хобби или другими более приятными делами, или даже помогая нуждающимся“, – объясняет Нийтару.