ГРАФИК | В ноябре цены на продукты питания выросли

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески, по сравнению с октябрем на снижение индекса потребительских цен в ноябре в основном повлияли более дешевые международные перелеты и турпакеты, которые в октябре были дороже из-за школьных каникул. „Кроме того, по сравнению с октябрем на индекс повлияло удешевление аренды и электричества. По сравнению с ноябрем прошлого года на рост индекса больше всего повлияло повышение цен, связанное с продуктами питания и телефонными услугами“, — объяснил Вески.

Из продуктов питания за год подорожали безалкогольные напитки (19,6%), фрукты (13%), а также шоколад (21,8%) и кофе (16,6%). Подешевели сахар (26%), свежие овощи (4,7%) и мясо птицы (4,6%).

Ввиду снижения цен на мировом рынке по сравнению с ноябрем 2023 года бензин был дешевле на 7,1%, дизельное топливо — на 8,8%. Электричество по причине снижения биржевой цены было на 4,6% дешевле.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, ноябрь 2024

Люди готовы тратить больше времени ради льготных предложений

Как мы писали ранее, изменившаяся экономическая среда сильно повлияла на весь местный торговый ландшафт. Люди страдают от роста уровня цен, и это напрямую влияет на покупательскую способность и потребительские привычки. Опрос Norstat показывает, что большинство готовы потратить до получаса больше времени, чтобы посетить различные магазины, где желаемый товар продается по более доступной цене.

У всех торговых сетей низкая лояльность постоянных посетителей, а текущая экономическая ситуация только усугубляет ее. „Люди постоянно ищут способы платить меньше за продукты питания и промтовары. Все больше и больше людей готовы жертвовать своим драгоценным временем, чтобы найти выгодные предложения на товары повседневного спроса“, – говорит Каймо Нийтару, директор по закупкам и ассортименту Prisma.