„Несколько вздохов — и летальный исход“. Жителей Эстонии пугают сообщениями о ядовитых духах в почтовых ящиках

„Бросают в почтовые ящики маленькие пробники духов известных брендов. Типа, новогодняя акция. Открывать их и нюхать нельзя. Несколько вздохов приведут к летальному исходу. Предупредите своих близких и знакомых“, — так звучит сообщение. „В нашем проекте участвует группа бабушек, и среди них распространяется такая вот информация, — рассказывает жительница Таллинна. — Бабульки уже напугали сами себя, все охают, ахают, распереживались. Пересылают друг другу сообщения, не остановить“.

Рассылка сообщения идет в различных социальных сетях и мессенджерах — в Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook.

До полиции также дошла информация о данном сообщении в Telegram, сообщила RusDelfi веб-полицейский Департамента полиции и погранохраны Яна Фролова-Алферьев. По ее словам, это дезинформация и верить в это не нужно.

„Это классический пример дезинформации, которая распространяется в социальных сетях с целью посеять страх и панику среди людей. Подобная информация о якобы опасных образцах духов распространялась ранее в таких странах, как Украина, Казахстан, Россия и другие. Характерной чертой дезинформации является отсутствие каких-либо доказательств произошедшего в сообщении, а также, как правило, отсутствие упоминания страны, где это якобы случилось, — комментирует специалист. — Чтобы отличить дезинформацию от правдивой информации, нужно внимательно читать сообщение и, например, проверять, приводятся ли какие-либо доказательства произошедшего, подтверждали ли это соответствующие учреждения (например, полиция или департамент здравоохранения), ссылается ли сообщение на официальные источники, известен ли автор поста или это анонимное предупреждение. Мы рекомендуем людям критически относиться к информации, которую они видят в социальных сетях, и проверять её достоверность. Не распространяйте сообщения, источники которых неизвестны“.