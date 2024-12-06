ФОТО | В столкновении грузовика и легковушки погибло два человека, еще двое в больнице

В пятницу, 6 ноября, в 7:46 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии шоссе в деревне Колга в волости Ныо Ныо-Камбья. Сначала сообщалось, что в результате случившегося погиб один человек, но позже стало известно, что погибших двое.

По словам представителя Тартуского отделения полиции Тарво Леэзика, тяжелая авария произошла на пересечении шоссе Ныо-Камбья и Яристе-Луке в Тартумаа. Согласно имеющимся данным, столкнулись грузовой автомобиль Volvo, которым управлял 39-летний мужчина, и легковой автомобиль Audi, которым управлял 47-летний мужчина.

Произошло настолько сильное столкновение, что транспортные средства отбросило в поле. В результате случившегося пострадали четыре человека, находившихся в Audi. На месте происшествия погибли 83-летний мужчина и 40-летний мужчина, находившиеся на заднем сиденье автомобиля.

Скорая помощь доставила водителя и еще одного пассажира Audi в больницу. Водителю грузовика госпитализация не потребовалась.

Как сообщает пресс-секретарь Департамент полиции и погранохраны, водители обеих машин были трезвы и имеют права соответствующей категории. Все пассажиры и водители были пристегнуты ремнями безопасности.

Дорожное покрытие было заснеженным, максимально разрешенная скорость движения на этом участке составляет 90 км/ч.

Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.

Зимой аварий становится больше

Специалисты отмечают, что холодные ночи и зимние дорожные условия увеличивают количество аварий на 40%.

Руководитель по страхованию транспортных средств Balcia Тимо Семенов рекомендует водителям следует ментально „перезагрузиться“ и вспомнить, как вести себя на дороге в зимних условиях, а не продолжать использовать летние приемы вождения. Статистика показывает, что такое напоминание необходимо, поскольку первые морозы и лед на дорогах приводят к увеличению числа страховых случаев на 30–40%.