ФОТО | В столкновении грузовика и легковушки погибло два человека, еще двое в больнице
Сегодня утром в результате тяжелой аварии в Тартумаа погибло два человека, еще двое находятся в больнице.
В пятницу, 6 ноября, в 7:46 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии шоссе в деревне Колга в волости Ныо Ныо-Камбья. Сначала сообщалось, что в результате случившегося погиб один человек, но позже стало известно, что погибших двое.
По словам представителя Тартуского отделения полиции Тарво Леэзика, тяжелая авария произошла на пересечении шоссе Ныо-Камбья и Яристе-Луке в Тартумаа. Согласно имеющимся данным, столкнулись грузовой автомобиль Volvo, которым управлял 39-летний мужчина, и легковой автомобиль Audi, которым управлял 47-летний мужчина.
Произошло настолько сильное столкновение, что транспортные средства отбросило в поле. В результате случившегося пострадали четыре человека, находившихся в Audi. На месте происшествия погибли 83-летний мужчина и 40-летний мужчина, находившиеся на заднем сиденье автомобиля.
Скорая помощь доставила водителя и еще одного пассажира Audi в больницу. Водителю грузовика госпитализация не потребовалась.
Как сообщает пресс-секретарь Департамент полиции и погранохраны, водители обеих машин были трезвы и имеют права соответствующей категории. Все пассажиры и водители были пристегнуты ремнями безопасности.
Дорожное покрытие было заснеженным, максимально разрешенная скорость движения на этом участке составляет 90 км/ч.
Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.
Зимой аварий становится больше
Специалисты отмечают, что холодные ночи и зимние дорожные условия увеличивают количество аварий на 40%.
Руководитель по страхованию транспортных средств Balcia Тимо Семенов рекомендует водителям следует ментально „перезагрузиться“ и вспомнить, как вести себя на дороге в зимних условиях, а не продолжать использовать летние приемы вождения. Статистика показывает, что такое напоминание необходимо, поскольку первые морозы и лед на дорогах приводят к увеличению числа страховых случаев на 30–40%.
„Не стоит рисковать своим здоровьем и здоровьем других участников движения, используя неправильные приемы вождения. Позднеосенние и зимние поездки требуют от водителей повышенного внимания. Лучше выделить на дорогу больше времени, чем создавать опасность в движении“, - сказал Семенов.
Основные повреждения транспортных средств в период ночных заморозков связаны с неожиданной для водителей скользкой дорогой и недостаточной дистанцией между машинами, что часто приводит к наезду на двигающийся спереди автомобиль.