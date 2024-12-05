В Нарве в суде заслушали приговор обвиняемым в наркопреступлениях: кто-то получил 18 лет, кто-то выйдет на свободу с сотнями тысяч от государства?

В связи с частичным оправданием Работинского суд обязал Эстонскую Республику компенсировать ему часть гонорара, выплаченного выбранным им защитникам (94 214,35 евро), то есть 56 527 евро. В оставшейся части расходы на защиту договорных адвокатов в размере 37 687,35 евро возьмет на себя Евгений Работинский. Ему также предстоит оплатить процессуальные издержки на общую сумму 3957,22 евро. В связи с частичным оправданием Работинского частично освободили и от уплаты процессуальных издержек, переложив часть расходов на экспертизу, то есть 1144 евро, на плечи государства.

У Работинского будет конфисковано арестованное имущество: наличными 292,42 евро и 52 900 евро и два телевизора. Суд взыскал с Работинского 50 714,54 евро взамен конфискации.

Решением суда первой инстанции г. Эспоо Финской Республики приговор был увеличен на неотбытую часть - в итоге Работинский приговорен к 17 годам, 9 месяцам и 11 дням лишения свободы в качестве комбинированного наказания, включающего в себя время нахождения в СИЗО с 15.12.2020.

Евгений Работинский был оправдан Вируским уездным судом по обвинению в организации преступного сообщества. Суд частично признал Работинского виновным по обвинению в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в крупном размере и приговорил его к 14 годам лишения свободы.

Александр Пухов был оправдан Вируским уездным судом по обвинению в принадлежности к преступной организации, а Эстонская Республика должна возместить Пухову 1500 евро для покрытия гонорара, выплаченного защитнику Танелю Мялласу, выбранному в досудебном производстве по уголовному делу. За назначенного Пуховым адвоката Валерия Гимаева государство выплатило 36 525,42 евро.

Эстонское государство должно будет выплатить Борисову компенсацию морального вреда, причиненного уголовным производством, в размере 97 071,90 евро за время нахождения под стражей в период с 15.12.2020 по 05.12.2024. Также Эстонская Республика должна будет возместить Борисову имущественный ущерб, причиненный в рамках уголовного производства, в размере 20 583,89 евро в счет утраты заработной платы и 169 033,80 евро в счет возмещения гонорара, выплаченного Кюллике Намми, защитнику, выбранному в досудебном производстве по уголовному делу.

Вируский уездный суд оправдал Святослава Борисова в организации преступного сообщества и незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в крупном размере, отменил ордер на арест и освободил Борисова в зале суда.

Вируский суд оправдал Виталия Свитина по обвинению в участии в преступном сообществе. Суд частично признал Свитина виновным в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в крупном размере и приговорил его к 12 годам лишения свободы, включая время пребывания в СИЗО с 16.08.2020.

Суд отклонил ходатайство адвоката Свитина Сергея Поличева о возмещении ущерба в связи с незаконным лишением свободы.

Изъятый ​​автомобиль Volvo S90, зарегистрированный на третье лицо, по решению суда был конфискован; на автомобиль BMW 530D, принадлежащий третьему лицу, был наложен арест, также у Свитина взыскали 44 951,74 евро в качестве компенсации. Ему также предстоит оплатить процессуальные издержки на общую сумму 41 023,02 евро. В связи с частичным оправданием суд частично освободил Свитина и от уплаты процессуальных издержек, переложив часть расходов на экспертизу и защиту, то есть 23 383 евро, на плечи государства.

Лауринас Жутаутас признан Вируским уездным судом частично виновным по обвинению в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в крупном размере и приговорен к 10 годам лишения свободы, включая время пребывания в предварительном заключении с 17.02.2021. В качестве дополнительного наказания Вируский уездный суд приговорил его к депортации из Эстонской Республики с запретом на въезд сроком на 5 лет.

Суд отклонил ходатайство адвоката Жутаутаса Дениса Матвеева о возмещении ущерба в связи с незаконным лишением свободы.

По решению суда изъяты денежные средства Лауринаса Жутаутаса в размере 3650 евро, 5051,74 евро были переданы в доход государства взамен конфискации, а Эстонской Республике были возмещены процессуальные издержки на общую сумму 44835,05 евро. В связи с частичным оправданием суд частично освободил Л. Жутаутаса от оплаты процессуальных издержек, переложив часть расходов на экспертизу и расходы на назначенного адвоката, то есть 12 835 евро, на плечи государства.