Новости Эстонии
05.12.2024, 21:02

Утечка из Европы: Эстония не хочет делать из своих операторов связи охотников за педофилами

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Теоретически телекоммуникационные компании имеют доступ к конфиденциальному контенту, важному для защиты детей
Теоретически телекоммуникационные компании имеют доступ к конфиденциальному контенту, важному для защиты детей
ФОТО: 13_Phunkod | Shutterstock

Между странами Европейского союза идет жаркий спор о том, должны ли телекоммуникационные компании сами искать в своих сетях контент педофилического характера.

Эстония возражает против предложения Европейского союза, которое превратит фирмы, предлагающие услуги электронной связи и интернета, в охотников за педофилами, действующих в реальном времени, пишет Eesti Ekspress. Обоснование: такая массовая слежка не совместима с основными правами людей.

О дискуссии стало известно из внутреннего документа немецких дипломатов, утечкой которого воспользовался и опубликовал его портал netzpolitik.org, борющийся за свободу интернета. В документе отражена встреча постоянных представителей правительств стран Евросоюза COREPER II, состоявшаяся в начале сентября в Брюсселе. Темой встречи была борьба с контентом педофилического характера, буйно цветущим в интернете.

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