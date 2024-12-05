05.12.2024, 21:02
Утечка из Европы: Эстония не хочет делать из своих операторов связи охотников за педофилами(1)
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Между странами Европейского союза идет жаркий спор о том, должны ли телекоммуникационные компании сами искать в своих сетях контент педофилического характера.
Эстония возражает против предложения Европейского союза, которое превратит фирмы, предлагающие услуги электронной связи и интернета, в охотников за педофилами, действующих в реальном времени, пишет Eesti Ekspress. Обоснование: такая массовая слежка не совместима с основными правами людей.
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