Утечка из Европы: Эстония не хочет делать из своих операторов связи охотников за педофилами

Эстония возражает против предложения Европейского союза, которое превратит фирмы, предлагающие услуги электронной связи и интернета, в охотников за педофилами, действующих в реальном времени, пишет Eesti Ekspress. Обоснование: такая массовая слежка не совместима с основными правами людей.

О дискуссии стало известно из внутреннего документа немецких дипломатов, утечкой которого воспользовался и опубликовал его портал netzpolitik.org, борющийся за свободу интернета. В документе отражена встреча постоянных представителей правительств стран Евросоюза COREPER II, состоявшаяся в начале сентября в Брюсселе. Темой встречи была борьба с контентом педофилического характера, буйно цветущим в интернете.