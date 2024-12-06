Экономика
06.12.2024, 09:30

Торговые суда по-прежнему не хотят идти под эстонский флаг. В чем дело?

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Laev Ristna on üks neist, mis Eesti lipu all on
Laev Ristna on üks neist, mis Eesti lipu all on
ФОТО: Gena Anfimov/shipspotting.com

Эстония приняла несколько поправок в законы, чтобы наши собственные торговые суда стали, наконец-то, ходить под эстонским флагом, но, к сожалению, это не помогло, пишет Forte.

Председатель правления Союза логистики и портов Эстонии Андрес Валгерист отметил в своем письме государственными чиновникам, что в самом деле в 2020 году вступил в силу пакет законодательных поправок в области судоходства, с помощью которых надеялись привлечь суда под эстонский флаг. Этим пакетом был введен специальный порядок налогообложения заработной платы членов экипажа, а также изменены еще ряд других законов.

„К сожалению, торговые суда под эстонский флаг не пошли. Самая большая проблема в этом пакете законов заключается в том, что по-прежнему нужно облагать членов экипажей судов,работающих под эстонским флагом, социальным налогом, и государство хочет охватить этих членов экипажей социальным страхованием. Такие расходы на социальное страхование не прельщают судовладельцев и не являются интересными для членов экипажей из третьих стран“, - говорит Валгерист.

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