Торговые суда по-прежнему не хотят идти под эстонский флаг. В чем дело?

Председатель правления Союза логистики и портов Эстонии Андрес Валгерист отметил в своем письме государственными чиновникам, что в самом деле в 2020 году вступил в силу пакет законодательных поправок в области судоходства, с помощью которых надеялись привлечь суда под эстонский флаг. Этим пакетом был введен специальный порядок налогообложения заработной платы членов экипажа, а также изменены еще ряд других законов.

„К сожалению, торговые суда под эстонский флаг не пошли. Самая большая проблема в этом пакете законов заключается в том, что по-прежнему нужно облагать членов экипажей судов,работающих под эстонским флагом, социальным налогом, и государство хочет охватить этих членов экипажей социальным страхованием. Такие расходы на социальное страхование не прельщают судовладельцев и не являются интересными для членов экипажей из третьих стран“, - говорит Валгерист.