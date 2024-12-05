05.12.2024, 17:19
Хозяйка собак-чудовищ, откусивших жертве ухо и снявших скальп, должна выплатить потерпевшей женщине 50 тысяч евро(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Госсуд не принял к рассмотрению кассационную жалобу Моники Антон, осужденную по двум делам за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Таким образом, вступило в силу решение окружного суда, наказывающее Монику Антон шестью месяцами лишения свободы с испытательным сроком в один год. По решению суда Антон также должна возместить потерпевшей 50 тысяч евро.
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