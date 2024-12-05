Хозяйка собак-чудовищ, откусивших жертве ухо и снявших скальп, должна выплатить потерпевшей женщине 50 тысяч евро

Таким образом, вступило в силу решение окружного суда, наказывающее Монику Антон шестью месяцами лишения свободы с испытательным сроком в один год. По решению суда Антон также должна возместить потерпевшей 50 тысяч евро.

Моника Антон и ее адвокат в октябре обжаловали обвинительный приговор окружного суда в Госсуде. „Если Антон оправдают, ни о какой компенсации говорить мы не можем“, - надеялся тогда адвокат Антон Андрес Вески.