ЧП и криминал
05.12.2024, 17:19

Хозяйка собак-чудовищ, откусивших жертве ухо и снявших скальп, должна выплатить потерпевшей женщине 50 тысяч евро

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Моника Антон и ее адвокат Андерс Вески
Моника Антон и ее адвокат Андерс Вески
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Госсуд не принял к рассмотрению кассационную жалобу Моники Антон, осужденную по двум делам за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Таким образом, вступило в силу решение окружного суда, наказывающее Монику Антон шестью месяцами лишения свободы с испытательным сроком в один год. По решению суда Антон также должна возместить потерпевшей 50 тысяч евро.

Моника Антон и ее адвокат в октябре обжаловали обвинительный приговор окружного суда в Госсуде. „Если Антон оправдают, ни о какой компенсации говорить мы не можем“, - надеялся тогда адвокат Антон Андрес Вески.

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