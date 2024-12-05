05.12.2024, 15:33
ФОТО | На Петербургском шоссе произошло серьезное ДТП, пострадали водители(5)
Сегодня около 14 часов на Петербургском шоссе в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Mercedes и BMW.
За рулем Mercedes находился 74-летний мужчина, BMW управляла 32-летняя женщина.
По предварительным данным, автомобиль Mercedes двигался в сторону Юри и врезался в BMW, после чего вылетел с дороги на ограждение.
В результате аварии пострадали водители, оба они были трезвы.
Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе расследования.