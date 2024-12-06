Эстония отключается от российской электросети. Как это повлияет на потребителей и цены?

Чтобы обеспечить максимально плавный переход, (де)синхронизация будет проводиться поэтапно, в соответствии с рекомендациями ENTSO-E, Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии. После синхронизации электросистема стран Балтии будет соответствовать требованиям системы материковой Европы и действующих стандартов.

Выход из российской электросистемы не приведет к увеличению числа отключений в эстонской сети передачи. Весь процесс тщательно готовился в течение многих лет, и в сотрудничестве с другими балтийскими странами и европейскими партнерами была укреплена сеть передачи, увеличены запасы энергии и созданы соединения с западноевропейской системой.

Приведет ли десинхронизация к перебоям в электроснабжении?

Для потребителей переход пройдет незаметно – для этого страны Балтии в течение последних лет укрепляли существующие электросети и межсетевые соединения.

Выход из электросети и синхронизация с Европой приведут к повышению энергетической безопасности. Это означает, что электросеть Эстонии станет более автономной и не будет зависеть от российской электросети и происходящих в ней событий.

Как синхронизация с частотным диапазоном материковой Европы повлияет на энергетическую безопасность и электроснабжение Эстонии?

Цель изменений – обеспечить энергетическую независимость и повысить безопасность и надежность нашей электросистемы. После десинхронизации Эстония больше не будет зависеть от российской электросети и сможет быстрее реагировать на изменения частоты, происходящие в Европе.

Десинхронизация означает отключение эстонской электросети от российской электросистемы с последующим подключением к электросети материковой Европы и соответствующему частотному диапазону. Вместе с Эстонией из российской сети выйдут Латвия и Литва.

Что такое десинхронизация и зачем она проводится?

Чтобы объяснить весь процесс с точки зрения потребления электроэнергии, Eesti Energia AS собрала основные вопросы, которые возникли у потребителей, и ответим на них.

За осуществление и бесперебойность этого процесса в Эстонии будет отвечать администратор системы Elering , который обеспечивает как управление электросистемой, так и подготовку к синхронизации с частотным диапазоном материковой Европы.

Повлияет ли синхронизация с материковой Европой на цену электроэнергии, и если да, то как?

Ожидаемое влияние синхронизации на конечную цену электроэнергии ограничивается несколькими процентами и в основном связано с необходимостью независимого поддержания частоты и резервов частоты.

В краткосрочной перспективе цены на электроэнергию на бирже могут вырасти, так как предложение на рынке сокращается, а мощности соединений ограничиваются. В более долгосрочной перспективе цены могут стабилизироваться или даже снизиться, поскольку рынок адаптируется, а новые производственные мощности повышают конкуренцию.

Помимо прочего, снизить цену помогают, например:

ограничения внутрибалтийских мощностей передачи, благодаря чему в Эстонии останется больше дешевой энергии Северных стран;

возможный вывод на рынок новых производственных мощностей для поддержания резервов. Это увеличит предложение электроэнергии и приведет к снижению цен.

В то же время окончательное влияние десинхронизации будет зависеть от изменений в затратах на управление системой и динамики рынка.

Нужно ли менять настройки или вносить другие изменения в электрооборудование?

Нет, синхронизация не повлечет за собой необходимость перенастраивать электрооборудование или беспокоиться о возможных технических проблемах. Изменения произойдут на уровне электросистемы и не повлияют на работу приборов в домохозяйствах или оборудования на предприятиях.

Когда произойдет синхронизация и сколько времени она займет?

Согласно совместному соглашению премьер-министров стран Балтии и дополнительному соглашению администраторов системы, синхронизация с сетью материковой Европы произойдет в феврале 2025 года – 8 февраля Балтийская электросистема будет отключена от России, а 9 февраля, после тестирования островного соединения, будет подключена к частотному диапазону материковой Европы.

Подробную информацию можно найти на сайте Elering.