Эстония отключается от российской электросети. Как это повлияет на потребителей и цены?(10)
Эстония вместе с другими странами Балтии отключится от российской электросети в начале 2025 года. Это важный шаг как для обеспечения энергетической безопасности, так и для интеграции в европейскую электросеть, сообщается в пресс-релизе Eesti Energia AS.
За осуществление и бесперебойность этого процесса в Эстонии будет отвечать администратор системы Elering, который обеспечивает как управление электросистемой, так и подготовку к синхронизации с частотным диапазоном материковой Европы.
Чтобы объяснить весь процесс с точки зрения потребления электроэнергии, Eesti Energia AS собрала основные вопросы, которые возникли у потребителей, и ответим на них.
Что такое десинхронизация и зачем она проводится?
Десинхронизация означает отключение эстонской электросети от российской электросистемы с последующим подключением к электросети материковой Европы и соответствующему частотному диапазону. Вместе с Эстонией из российской сети выйдут Латвия и Литва.
Цель изменений – обеспечить энергетическую независимость и повысить безопасность и надежность нашей электросистемы. После десинхронизации Эстония больше не будет зависеть от российской электросети и сможет быстрее реагировать на изменения частоты, происходящие в Европе.
Как синхронизация с частотным диапазоном материковой Европы повлияет на энергетическую безопасность и электроснабжение Эстонии?
Выход из электросети и синхронизация с Европой приведут к повышению энергетической безопасности. Это означает, что электросеть Эстонии станет более автономной и не будет зависеть от российской электросети и происходящих в ней событий.
Для потребителей переход пройдет незаметно – для этого страны Балтии в течение последних лет укрепляли существующие электросети и межсетевые соединения.
Приведет ли десинхронизация к перебоям в электроснабжении?
Выход из российской электросистемы не приведет к увеличению числа отключений в эстонской сети передачи. Весь процесс тщательно готовился в течение многих лет, и в сотрудничестве с другими балтийскими странами и европейскими партнерами была укреплена сеть передачи, увеличены запасы энергии и созданы соединения с западноевропейской системой.
Чтобы обеспечить максимально плавный переход, (де)синхронизация будет проводиться поэтапно, в соответствии с рекомендациями ENTSO-E, Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии. После синхронизации электросистема стран Балтии будет соответствовать требованиям системы материковой Европы и действующих стандартов.
Повлияет ли синхронизация с материковой Европой на цену электроэнергии, и если да, то как?
Ожидаемое влияние синхронизации на конечную цену электроэнергии ограничивается несколькими процентами и в основном связано с необходимостью независимого поддержания частоты и резервов частоты.
В краткосрочной перспективе цены на электроэнергию на бирже могут вырасти, так как предложение на рынке сокращается, а мощности соединений ограничиваются. В более долгосрочной перспективе цены могут стабилизироваться или даже снизиться, поскольку рынок адаптируется, а новые производственные мощности повышают конкуренцию.
Помимо прочего, снизить цену помогают, например:
ограничения внутрибалтийских мощностей передачи, благодаря чему в Эстонии останется больше дешевой энергии Северных стран;
возможный вывод на рынок новых производственных мощностей для поддержания резервов. Это увеличит предложение электроэнергии и приведет к снижению цен.
В то же время окончательное влияние десинхронизации будет зависеть от изменений в затратах на управление системой и динамики рынка.
Нужно ли менять настройки или вносить другие изменения в электрооборудование?
Нет, синхронизация не повлечет за собой необходимость перенастраивать электрооборудование или беспокоиться о возможных технических проблемах. Изменения произойдут на уровне электросистемы и не повлияют на работу приборов в домохозяйствах или оборудования на предприятиях.
Когда произойдет синхронизация и сколько времени она займет?
Согласно совместному соглашению премьер-министров стран Балтии и дополнительному соглашению администраторов системы, синхронизация с сетью материковой Европы произойдет в феврале 2025 года – 8 февраля Балтийская электросистема будет отключена от России, а 9 февраля, после тестирования островного соединения, будет подключена к частотному диапазону материковой Европы.
Подробную информацию можно найти на сайте Elering.
Повлияет ли синхронизация на мой текущий договор об электроэнергии? Должен ли я что-либо делать со своим пакетом электроэнергии?
Синхронизация не повлияет на существующие договоры об электроэнергии потребителей и не повлечет за собой необходимость изменения договора, однако она может повлиять на продажную цену новых договоров.
Если вы заключили договор на пакет с фиксированной ценой, согласованные условия и цена будут действовать для вас до окончания срока действия договора. В случае с биржевым пакетом цена может незначительно меняться в зависимости от ситуации на рынке электроэнергии и цен на энергоносители, но изменения, вызванные синхронизацией, скорее всего, будут долгосрочными.
На сегодняшний день пока нет ясности относительно того, как будет взиматься плата за резервы частоты. Для среднего частного потребителя это может потенциально означать дополнительные расходы в размере около 10 евро в год.
Какой пакет электроэнергии мне выбрать?
Взвешивая смену электропакета, сначала убедитесь, что выбранный пакет соответствует вашим привычкам потребления и бюджету. Если для вас важна стабильность цен и возможность планировать свои расходы, выбирайте пакет с фиксированной ценой. Если вы хотите управлять своим потреблением или сами производите электроэнергию, стоит задуматься о биржевом пакете.