Ученик гимназии: запретим телефоны в школах и введем наказание розгами?

Я учусь в гимназии и вижу каждый день, что называется, ситуацию изнутри. Мне представляется, что запрет использования мобильных телефонов в школах или установление ограничений на время их использования не решит проблемы невнимательности. Если я вам, взрослым, скажу: „Не думайте про повышение автоналога!“ - то, скорее всего, вы подумаете именно о нем, ведь он уже не за горами. Запретный плод сладок, особенно для детей и подростков, которые обязательно попробуют нарушить правила и узнать границы дозволенного. Теперь ученики на переменах и во время уроков будут думать не только о своих ежедневных заботах, но и изобретать способы незаметно полистать Тикток и пролайкать посты в Инстаграме. Я уверен, что это ухудшит ситуацию с вниманием на уроках и общей дисциплиной.