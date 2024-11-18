„Мы не ставим задачу отбирать телефоны“. Школы не должны вводить слишком строгие ограничения по использованию гаджетов

„В свое время канцлер юстиции говорила о том, что нельзя отбирать мобильные телефоны перед началом урока. Получается, что забирать гаджеты на хранение нельзя“, - сказал Delfi Таави Вилба, директор государственной гимназии Сауэ, в которой до недавних пор действовал следующий порядок: мобильные телефоны во время уроков находились в беззвучном режиме и хранились в специальной коробке.

Поскольку канцлер юстиции Юлле Мадизе также сказала о том, что работник школы может забрать телефон на хранение только в том случае, если ученик добровольно его отдаст, в гимназии, по словам Таави Вилба, вернули действовавшие в прошлом учебном году правила, теперь во время урока мобильный телефон ученика может находиться в его портфеле.