18.11.2024, 10:15
„Мы не ставим задачу отбирать телефоны“. Школы не должны вводить слишком строгие ограничения по использованию гаджетов(15)
ФОТО: | Delfi Meedia
Министерство науки и образования (HTM) и Министерство социальных дел обновляют постановление, обязывающее учебные учреждения регулировать использование умных устройств. Как регулировать использование гаджетов, школы станут решать сами, но и слишком вольного обращения с ними допускать нельзя.
„В свое время канцлер юстиции говорила о том, что нельзя отбирать мобильные телефоны перед началом урока. Получается, что забирать гаджеты на хранение нельзя“, - сказал Delfi Таави Вилба, директор государственной гимназии Сауэ, в которой до недавних пор действовал следующий порядок: мобильные телефоны во время уроков находились в беззвучном режиме и хранились в специальной коробке.
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