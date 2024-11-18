Новости Эстонии
18.11.2024, 10:15

„Мы не ставим задачу отбирать телефоны“. Школы не должны вводить слишком строгие ограничения по использованию гаджетов

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Министерство социальных дел дает школам лишь общие указания, как ограничить использование смарт-устройств, они решают сами.
Министерство социальных дел дает школам лишь общие указания, как ограничить использование смарт-устройств, они решают сами.
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Министерство науки и образования (HTM) и Министерство социальных дел обновляют постановление, обязывающее учебные учреждения регулировать использование умных устройств. Как регулировать использование гаджетов, школы станут решать сами, но и слишком вольного обращения с ними допускать нельзя.

„В свое время канцлер юстиции говорила о том, что нельзя отбирать мобильные телефоны перед началом урока. Получается, что забирать гаджеты на хранение нельзя“, - сказал Delfi Таави Вилба, директор государственной гимназии Сауэ, в которой до недавних пор действовал следующий порядок: мобильные телефоны во время уроков находились в беззвучном режиме и хранились в специальной коробке.

Поскольку канцлер юстиции Юлле Мадизе также сказала о том, что работник школы может забрать телефон на хранение только в том случае, если ученик добровольно его отдаст, в гимназии, по словам Таави Вилба, вернули действовавшие в прошлом учебном году правила, теперь во время урока мобильный телефон ученика может находиться в его портфеле.

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