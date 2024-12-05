Финансовая комиссия направила на третье чтение проект закона о госбюджете на следующий год

Председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн пояснила, что поправки исходят из структуры проекта закона о государственном бюджете на 2025 год и отражают только изменения в доходной, расходной, инвестиционной частях государственного бюджета и в части бюджета, рассматривающей финансовые сделки.

„Одна поправка рассматривает совокупность всех изменений, которые влияют на распределение бюджетных средств в сфере управления или администрирования единицы административного деления; при этом поправки, связанные с несколькими сферами управления или администрирования, пояснены в рамках той сферы, бюджет которой возрастет в связи с поправкой“, – сослалась Аккерманн на содержание поправок.

В ходе третьего чтения было внесено изменение, согласно которому доходы в государственном бюджете повысятся на 18 000 000 евро; в эту сумму входит доход с налоговых поступлений в размере 630 000 евро, передаваемый Культурному капиталу Эстонии в сфере управления Министерства культуры. Это связано с отменой запланированного повышения акциза на алкоголь на 5 %. Поправка окажет положительное влияние на государственный бюджет в 2025 году, так как, согласно новому плану, доходы возрастут на семь миллионов евро. Комиссия также одобрила поправку, согласно которой 150 000 евро из правительственного резерва будет направлено на покрытие расходов в сфере управления Министерства культуры, связанных с Годом эстонской книги. В 2025 году исполняется 500 лет с издания первой книги на эстонском языке.

К третьему чтению от фракции Центристской партии поступило 16 поправок, от фракции Isamaa – одна поправка, которые были аналогичны поправкам, поступившим ко второму чтению. Эти поправки финансовая комиссия не поддержала.