Финансовая комиссия направила на третье чтение проект закона о госбюджете на следующий год
Финансовая комиссия Рийгикогу рассмотрела поправки, поступившие к проекту закона о государственном бюджете на 2025 год перед третьим чтением, и одобрила внесенное самой комиссией изменение, включающее в себя уточнения внутри сфер управления министерств и между ними.
Председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн пояснила, что поправки исходят из структуры проекта закона о государственном бюджете на 2025 год и отражают только изменения в доходной, расходной, инвестиционной частях государственного бюджета и в части бюджета, рассматривающей финансовые сделки.
„Одна поправка рассматривает совокупность всех изменений, которые влияют на распределение бюджетных средств в сфере управления или администрирования единицы административного деления; при этом поправки, связанные с несколькими сферами управления или администрирования, пояснены в рамках той сферы, бюджет которой возрастет в связи с поправкой“, – сослалась Аккерманн на содержание поправок.
В ходе третьего чтения было внесено изменение, согласно которому доходы в государственном бюджете повысятся на 18 000 000 евро; в эту сумму входит доход с налоговых поступлений в размере 630 000 евро, передаваемый Культурному капиталу Эстонии в сфере управления Министерства культуры. Это связано с отменой запланированного повышения акциза на алкоголь на 5 %. Поправка окажет положительное влияние на государственный бюджет в 2025 году, так как, согласно новому плану, доходы возрастут на семь миллионов евро. Комиссия также одобрила поправку, согласно которой 150 000 евро из правительственного резерва будет направлено на покрытие расходов в сфере управления Министерства культуры, связанных с Годом эстонской книги. В 2025 году исполняется 500 лет с издания первой книги на эстонском языке.
К третьему чтению от фракции Центристской партии поступило 16 поправок, от фракции Isamaa – одна поправка, которые были аналогичны поправкам, поступившим ко второму чтению. Эти поправки финансовая комиссия не поддержала.
Член финансовой комиссии Айвар Кокк отметил, что в бюджете на следующий год отсутствуют существенные сокращения расходов государственного аппарата. По его словам, нагрузка по улучшению бюджетной позиции полностью ляжет на плечи населения и предприятий Эстонии, что приведет к резкому ухудшению благосостояния и конкурентоспособности. „Похоже, что коалицию не интересует, как и чем живет население нашей страны. Она только продолжает вводить новые налоги. Со следующего года в силу вступят повышения налогов, которые были насильно введены всего лишь год тому назад, а правительственные партии уже придумывают новые“, – с сожалением сказал Кокк.
Согласно законопроекту, запланированный объем доходов в государственном бюджете на 2025 год составит 17,7 миллиарда; объем расходов – 18,2 миллиарда евро. По сравнению с бюджетом на этот год, доходы вырастут на 0,9 миллиарда евро, т. е. на 5,2 %, а расходы – на 0,6 миллиарда евро, т. е. на 3,5 %. Объем инвестиций и инвестиционных пособий в бюджете составит порядка 1,9 миллиарда.
Согласно законопроекту, налоговая нагрузка в 2025 году составит 35,8 % ВВП. Номинальный дефицит бюджета правительственного сектора сохранится на уровне 3 % ВВП, что позволит обеспечить выполнение Маастрихтского правила о сбалансированности бюджета. В качестве целей государственного бюджета на 2025 год правительство обозначило обеспечение безопасности населения и государства, приведение в порядок финансового положения страны и обеспечение устойчивого экономического роста.
Финансовая комиссия направила инициированный правительством проект закона о государственном бюджете на 2025 год (513 SE) пленарному заседанию на третье чтение, которое состоится 11 декабря, и предложила провести окончательное голосование по проекту.