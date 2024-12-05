При пожаре в многоквартирном доме погибла женщина

В четверг в 8.56 в Центр тревоги поступила информация, что в селе Канткюла (волость Йыгева) из двухэтажного многоквартирного дома идет дым. Сообщившим о пожаре был случайный прохожий.

По прибытии спасателей на место выяснилось, что в доме горит квартира на первом этаже. В ходе работ по тушению пожарные обнаружили в комнате этой квартиры погибшую женщину в возрасте за 60 лет.

Огонь, прежде чем его обнаружили, длительное время распространялся по квартире — от высокой температуры оплавился и закоптился интерьер прихожей и кухни.

К сожалению, спасатели не нашли на потолке помещений признаков датчика дыма, который бы мог предупредить о пожаре. Остальные три квартиры дома были пустыми. Причина пожара выясняется.

Спасатели Йыгеваской команды посещали этот дом в 2029 и 2021 годах, чтобы дать рекомендации по пожарной безопасности и ознакомиться с ситуацией. Тогда работающий датчик дыма в доме имелся. Были отмечены небольшие проблемы в виде устаревшей электропроводки и треснувшего обогревателя.

Спасатели еще раз предупреждают, что датчик дыма в доме — это обязательный сигнальный прибор, без которого жильцы во время пожара могут лишиться жизни. В этом году в Эстонии в пожарах погибло 29 человек. В Йыгевамаа в текущем году это первый случай гибели человека при пожаре.