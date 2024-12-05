Рийгикогу установил введение единого необлагаемого дохода и сдвинул сроки его вступления в силу

В прошлом году были внесены изменения в Закон о подоходном налоге, согласно которым с 2025 года будет действовать единый необлагаемый доход в размере 700 евро в месяц (8400 евро в год).

Исключение составляют пенсионеры, для которых предусмотрен более высокий необлагаемый доход. Однако согласно новому принятому закону, единый необлагаемый доход начнет действовать с 2026 года.

Также законом обновляются лимиты необлагаемых компенсаций. Законом обновляются положения о суточных при командировках, питании экипажей судов и самолетов, представительских расходах, рекламных подарках, размещении работников, расходах на оздоровление сотрудников, подарках от некоммерческих организаций и компенсациях за использование личного автомобиля.

Законопроект также упорядочит предельный размер не облагаемых налогом компенсаций. Документ внесет изменения в положения, касающиеся командировочных;

питания судового или летного экипажа;

расходов на прием гостей;

рекламных подарков; размещения работников;

расходов на укрепление здоровья работников;

сувениров, подаренных некоммерческими объединениями, и компенсаций за использование личного автомобиля.

Согласно новому закону, члены Кайтселийта будут освобождены от налогов на компенсации за использование личного транспортного средства, медицинские осмотры, а также компенсации, связанные с получением увечий или гибелью.

Также был уточнен перечень услуг, способствующих укреплению здоровья, за которые работодатель не должен платить налоги. Было принято решение включить MTÜ Freedom Convoy в список объединений, которым юридические лица могут делать пожертвования в поддержку Украины без уплаты подоходного налога.

За принятие закона проголосовали 55 членов Рийгикогу, против — 12.

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