Рийгикогу установил введение единого необлагаемого дохода и сдвинул сроки его вступления в силу
Рийгикогу принял закон, согласно которому с 2026 года в Эстонии вводится единый необлагаемый доход в размере 700 евро в месяц, обновляются лимиты необлагаемых компенсаций, а также вводятся налоговые льготы для членов Кайтселийта.
В прошлом году были внесены изменения в Закон о подоходном налоге, согласно которым с 2025 года будет действовать единый необлагаемый доход в размере 700 евро в месяц (8400 евро в год).
Исключение составляют пенсионеры, для которых предусмотрен более высокий необлагаемый доход. Однако согласно новому принятому закону, единый необлагаемый доход начнет действовать с 2026 года.
Также законом обновляются лимиты необлагаемых компенсаций. Законом обновляются положения о суточных при командировках, питании экипажей судов и самолетов, представительских расходах, рекламных подарках, размещении работников, расходах на оздоровление сотрудников, подарках от некоммерческих организаций и компенсациях за использование личного автомобиля.
Законопроект также упорядочит предельный размер не облагаемых налогом компенсаций. Документ внесет изменения в положения, касающиеся командировочных;
питания судового или летного экипажа;
расходов на прием гостей;
рекламных подарков; размещения работников;
расходов на укрепление здоровья работников;
сувениров, подаренных некоммерческими объединениями, и компенсаций за использование личного автомобиля.
Согласно новому закону, члены Кайтселийта будут освобождены от налогов на компенсации за использование личного транспортного средства, медицинские осмотры, а также компенсации, связанные с получением увечий или гибелью.
Также был уточнен перечень услуг, способствующих укреплению здоровья, за которые работодатель не должен платить налоги. Было принято решение включить MTÜ Freedom Convoy в список объединений, которым юридические лица могут делать пожертвования в поддержку Украины без уплаты подоходного налога.
За принятие закона проголосовали 55 членов Рийгикогу, против — 12.