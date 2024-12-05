„Улицы (и политика) в Нарве скользкие и опасные“: Катри Райк получила травму

На своей странице в Facebook Райк поблагодарила Нарвскую больницу за то, что врачи быстро оказали ей помощь. Она заметила, что даже заплакала. „Улицы (и политика) в Нарве скользкие и опасные“, – написала Райк.

Еще вчера она, выходя из автобуса, поскользнулась. Утром от боли пришлось обратиться в больницу. „Ничего критичного, но больно и нужно несколько дней соблюдать постельный режим, будьте внимательны на дорогах“, - сказала RusDelfi Катри Райк.

Один из депутатов в комментариях к посту посоветовал ей ходить „только следом за Фрезой Карпикова“. Уточним, что вице-мэр Нарвы Олег Карпиков обещал в прошлом году, что дороги в городе не будут скользкими, что наледь на дорогах смогут убирать купленной фрезой. Пока наледи еще нет, фрезу запускать нет смысла, но горожане уже жалуются на то, что идти по тратуарам становится опасно.

Еще в середине ноября старший специалист по благоустройству Департамента городского хозяйства Оксана Партс рассказывала, что обслуживающая город фирма готова к зимней уборке и отслеживает погоду, чтобы приступить к выполнению обязанностей при первой необходимости. По словам Партс, у компании имеется достаточное количество рабочей силы и природного абразивного материала. Для устранения скользкости используется песок и гранитная крошка. В период снегопада дороги высоких категорий посыпаются реагентами.

Городские зеленые зоны и небольшие дорожки обслуживает фирма Stell. Зимний период уборки уже начал действовать с 1 ноября и продлится до 30 апреля, поясняла Партс. Подрядчик, по ее словам, обязан чистить дорожки, лестницу и мост (на Липовке), а также ежедневно посыпать подходящим материалом для предотвращения наледи, который каждый день подбирается в зависимости от погодных условий. Также в обслуживание входит очистка от снега скамеек – два раза ежедневно.