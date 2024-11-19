В Нарве ожидается снег. Готовы ли к уборке городские службы?

Как рассказала журналисту „НГ“ старший специалист по благоустройству Департамента городского хозяйства Оксана Партс, обслуживающая город фирма готова к зимней уборке и отслеживает погоду, чтобы приступить к выполнению обязанностей при первой необходимости. У компании имеется достаточное количество рабочей силы и природного абразивного материала. Для устранения скользкости используется песок и гранитная крошка. В период снегопада дороги высоких категорий посыпаются реагентами.

Городские зеленые зоны обслуживает фирма Stell. На сегодняшний день у нее подготовлено три единицы снегоуборочной техники, остальную технику компания приобретает. Зимний период уборки уже начал действовать с 1 ноября и продлится до 30 апреля. Подрядчик обязан чистить дорожки, лестницу и мост (на Липовке), а также ежедневно посыпать подходящим материалом для предотвращения наледи, который каждый день подбирается в зависимости от погодных условий. Также в обслуживание входит очистка от снега скамеек – два раза ежедневно.

„Что касается первых морозов, гололед продержался менее суток, после чего началось таяние, из-за этого посыпка дорог стала нецелесообразной – до следующего снегопада грязь осталась бы на дорогах. Однако места со склонами и затененные участки были обработаны песком в день обледенения. Отчет от фирмы мы получили, это зафиксировал наш специалист. Уборка снега производилась своевременно и контролировалась в течение всех дней, но влажный снег таял из-за плюсовой температуры, что тоже нужно учитывать“, – ответила на вопрос журналиста „Нарвской газеты“ Оксана Партс.

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить